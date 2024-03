SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

SFS unterstützt Solvatten auf ihrer Mission, Zugang zu sauberem Wasser für alle zu ermöglichen



22.03.2024 / 06:34 CET/CEST



Anlässlich des heutigen Weltwassertages gibt die SFS Group ihre neue strategische Partnerschaft mit Solvatten bekannt. Das schwedische Unternehmen entwickelt und produziert umweltfreundliche Wasserkanister für Menschen mit eingeschränktem Zugang zu sauberem und warmem Wasser. Die Verbindungselemente in den tragbaren Kanistern müssen hohe Anforderungen in Bezug auf Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit erfüllen. SFS optimierte diese Befestigungslösungen und stellt sie zusammen mit einem jährlichen finanziellen Beitrag Solvatten zur Verfügung. Medien & Newsroom Zur vollständigen Medienmitteilung Mit freundlichen Grüssen

