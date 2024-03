EQS-PVR: STRABAG SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: STRABAG SE

STRABAG SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



26.03.2024 / 16:40 CET/CEST

EQS News





Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Wien, 26.3.2024 Überblick ☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: STRABAG SE 2. Grund der Mitteilung: Sonstiges 3. Meldepflichtige Person

Syndikat (§ 133 Z 1 BörseG 2018) Vorname Name/Nachname Sitz Staat BLR-Baubeteiligungs GmbH. Wien Österreich RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. Wien Österreich Haselsteiner Familien-Privatstiftung Spittal/Drau Österreich Hans Peter Haselsteiner Klemens Peter Haselsteiner UNIQA Beteiligungs-Holding GmbH Wien Österreich UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H. Wien Österreich UNIQA Österreich Versicherungen AG Wien Österreich UNIQA Insurance Group AG Wien Österreich 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 21.3.2024 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

62,68 %

24,11 %

86,79 %

118 221 982 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

57,78 %

27,78 %

85,56 % Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT000000STR1 74 101 407 62,68 % Namensaktie 2 0,00 % Subsumme A 74 101 409 62,68 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Vorkaufsrecht siehe Punkt 10. 20 Tage 28 500 001 24,11 % Subsumme B.1 28 500 001 24,11 % B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.2 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 Haselsteiner Hans Peter 0,06 % 0,06 % 2 Haselsteiner Familien-Privatstiftung 1 30,68 % 30,68 % 3 Haselsteiner Klemens Peter 0,00 % 0,00 % 4 RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. 7,65 % 7,65 % 5 BLR-Baubeteiligungs GmbH. 4 7,70 % 7,70 % 6 UNIQA Insurance Group AG 0,02 % 0,02 % 7 UNIQA Beteiligungs-Holding GmbH 6 0,00 % 0,00 % 8 UNIQA Österreich Versicherungen AG 7 15,11 % 15,11 % 9 UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H. 8 1,45 % 1,45 % 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Von den im Feld 7A angeführten 74.101.409 Stück Aktien (rd 62,68%), die die in Feld 3 genannten Rechtsträger in Summe halten, sind lediglich 57.000.002 Stück (rd 48,21%) syndiziert und damit wechselseitig gem § 133 Z 1 BörseG zuzurechnen. Die die übrigen 17.101.407 Stück Aktien (rd 14,47%) sind nicht syndiziert und werden daher nicht wechselseitig gem § 133 Z 1 BörseG zugerechnet. Mit 21.03.2024 hat die Emittentin das Grundkapital von 102.600.000 auf 118.221.982 Aktien/Stimmrechte erhöht. Durch unmittelbaren/mittelbaren Erwerb (§ 130 BörseG 2018) neuer Aktien/Stimmrechte in der Kapitalerhöhung haben die folgenden Rechtsträger jeweils folgende Schwellenwerte überschritten: - Hans Peter Haselsteiner und Haselsteiner Familien-Privatstiftung - 30%; - RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN reg. Gen.m.b.H. - 15%; - UNIQA Österreich Versicherungen AG - 15%. Die Stimmrechtsanteile sind (i) einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) sowie (ii) zusammengerechnet mit den Stimmrechten aus Finanzinstrumenten (B.1) (Vorkaufsrecht) (§ 131 Abs 1 BörseG 2018) – jeweils Anzahl Stimmrechte und %: - Hans Peter Haselsteiner (i) 64.841.191/ rd 54,85%; (ii) 93.341.192/ rd 78,95%; - Haselsteiner Familien-Privatstiftung (i) 64.771.816/ rd 54,79%; (ii) 93.271.817/ rd 78,90%; - Klemens Peter Haselsteiner (i) 57.001.502/ rd 48,22% - Unterschreiten Schwellenwert von 50%; (ii) 85.501.503/ rd 72,32% - Unterschreiten Schwellenwert von 75%; - RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN reg. Gen.m.b.H. (i) 60.905.641/ rd 51,52%; (ii) 89.405.642/ rd 75,63%; - BLR-Baubeteiligungs GmbH. (i) 58.821.786/ rd 49,76% - Unterschreiten Schwellenwert von 50%; (ii) 87.321.787/ rd 73,86% - Unterschreiten Schwellenwert von 75%; - UNIQA Insurance Group AG (i) 62.353.081/ rd 52,74%; (ii) 90.853.082/ rd 76,85%; - UNIQA Beteiligungs-Holding GmbH sowie UNIQA Österreich Versicherungen AG (i) 62.347.566/ rd 52,74%; (ii) 90.847.567/ rd 76,84%; - UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H. (i) 57.342.487/ rd 48,50% - Unterschreiten Schwellenwert von 50%; (ii) 85.842.488/ rd 72,61% - Unterschreiten Schwellenwert von 75%. Die zugerechneten Stimmrechte von rd 24,11% aufgrund des Vorkaufsrechts (B.1) unterschreiten den Schwellenwert von 25% (§§ 130 iVm 131 Abs 1 BörseG 2018): Das seit 23.04.2007 bestandene Core Shareholders Syndikat endete mit Ablauf des 31.12.2022. Trotz Beendigung des Core Shareholders Syndikats bleibt das Vorkaufsrecht der in Punkt 8. Z 1 bis 3 genannten Rechtsträger und das Vorkaufsrecht der in Punkt 8. unter Z 4 bis 9 genannten Rechtsträger solange aufrecht, als diese jeweils zumindest 8,5 % des Grundkapitals des Emittenten besitzen. MKAO Rasperia Trading Limited unterliegt der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rates vom 17.03.2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, in der geänderten/ergänzten Fassung (EU-Sanktionsverordnung). Demgemäß ist MKAO Rasperia Trading Limited nicht berechtigt, die von ihr gehaltenen Aktien des Emittenten zu veräußern und kommt daher auf Dauer der EU-Sanktionsverordnung das Vorkaufsrecht nicht zum Tragen, es sei denn, dass die Sanktionsbehörde eine Zustimmung zum Verkauf dieser Aktien durch MKAO Rasperia Trading Limited erteilt. Die unter Punkt 3. genannten Rechtsträger haben ein Syndikat ohne MKAO Rasperia Trading Limited gebildet. Wien am 26.3.2024

