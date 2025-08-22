Werbung ausblenden

Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
    ^
Original-Research: PORR AG - von Montega AG

22.08.2025 / 11:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu PORR AG

     Unternehmen:               PORR AG
     ISIN:                      AT0000609607

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      22.08.2025
     Kursziel:                  36,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Auftragseingang übertrifft unsere Erwartungen deutlich

PORR hat gestern den Halbjahresbericht 2025 vorgelegt, bei dem insbesondere
ein noch stärker als erwarteter Auftragseingang hervorstach.

[Tabelle]

Auftragseingang von 2,5 Mrd. EUR: Im zweiten Quartal erhielt PORR
Neuaufträge über 2.510 Mio. EUR (+30,9% yoy; Book-to-Bill: 1,48x; Vj.: 1.917
Mio. EUR), womit unsere bereits optimistische Prognose (2.100 Mio. EUR;
Book-to-Bill: 1,25x) eindrucksvoll übertroffen wurde. Neben den zahlreichen
Großaufträgen im Bahnbau in Osteuropa (vgl. Preview vom 13.8.2025) zählten
zu den Top Orders in Q2 ein Hotel- und Appartmentgebäude in Berlin (51,0
Mio. EUR) sowie eine Produktionsanlage für ein Pharmaunternehmen in Alzey
(47,5 Mio. EUR). Insgesamt sieht der Vorstand ein Erstarken des Hochbaus,
mit einem Anteil von 61% (Vj.: 57%) spielt der Tiefbau aber weiterhin eine
übergeordnete Rolle im auf einen neuen Rekordwert von 9.421 Mio. EUR (+10,0%
yoy) angewachsenen Orderbuch. Dass das größte Segment AT/CH im yoy-Vergleich
auf Halbjahressicht einen deutlich rückläufigen Auftragsbestand verzeichnete
(2.778 Mio. EUR; -19,4% yoy), ist auf eine Umgliederung u.a. der Bereiche
Industriebau Deutschland und Großprojekte Hochbau mit ebenso mehrheitlich
deutschem Anteil zurückzuführen. Im verbliebenen österreichischen Teil des
Segments stieg der Auftragsbestand um solide 5,5% yoy.

Operatives Ergebnis wächst deutlich überproportional: Der Konzernumsatz
legte in Q2 um 3,8% yoy auf 1.694,4 Mio. EUR zu, wobei Projektverzögerungen
im Hoch- und Infrastrukturbau in Polen sowie Projektanläufe mit relativ
geringem Leistungsbeitrag in CEE die Topline etwas ausbremsten. Die
Wachstumsrate von knapp 2% in H1 wurde vom CFO im Earnings Call als guter
Maßstab für das Gesamtjahr bezeichnet, ehe ab 2026 mit stärkeren Impulsen
aus den jüngsten Auftragserfolgen zu rechnen sei. Neben der moderaten
Umsatzsteigerung wird unverändert eine EBIT-Marge von 2,8 bis 3,0% geguidet.
Ertragsseitig erzielte PORR bei unterproportional gestiegenen Aufwendungen
für Material und bezogene Leistungen (-60 BP yoy) und trotz höherer
Personalkosten (+80 BP yoy) ein deutlich zweistelliges EBIT-Plus auf 36,1
Mio. EUR (+16,9% yoy). Die operative Marge verbesserte sich damit auf 2,1%
(+20 BP yoy) und das Periodenergebnis stieg um 21,7% yoy auf 19,6 Mio. EUR.
Bis 2030 wird vom Management weiterhin eine FY-EBIT-Marge von 3,5 bis 4,0%
avisiert, was sich mit unserer Prognose deckt (MONe EBIT-Marge 2030: 3,7%).
Hinsichtlich der Terminal-Value-Marge bleiben wir vorerst mit 2,4% annähernd
auf dem Durchschnittsniveau der letzten Jahre positioniert. Durch die
branchenweit zunehmende Kapazitätsauslastung (u.a. Infrastrukturfonds
Deutschland, Wiederaufbau Ukraine) und die u.E. für Player wie PORR damit
steigende Pricing Power mutet unsere TV-Marge aber zunehmend konservativ an.

Fazit: Der Auftragseingang schlug unsere Erwartungen deutlich und die
Profitabilität von PORR verbessert sich stetig. Angesichts des u.E. auf
Jahre hinweg bestehenden strukturellen Rückenwinds erachten wir die Aktie
weiterhin als sehr attraktiv bewertet und bekräftigen unser Rating 'Kaufen'
und das Kursziel von 36,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5f42da9d144d65288fdccbe54aa5e6fd

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2187628 22.08.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
PORR
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmengestern, 15:35 Uhr · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden