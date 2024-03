Bitcoin Minning Difficulty: Von Datenhashing bis Proof of Work mit @OrangeRelationship

Direkt zum Video auf YouTube

► Darum geht's im Video: Erfahre in diesem neuen Video mit Danny Schäffner (@OrangeRelationship) und "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) wichtige Hintergründe des Bitcoins – von der Blockfunktionalität bis zur Netzwerksicherheit! Wir beleuchten das Datenhashing, Einwegfunktionen, den Energieverbrauch und die Funktionsweise von Proof of Work. Erfahre, wie die Rechenleistung gemessen wird und erkunde die Themen Lotterie-Miner, Schwellwerte und Blockfindungswahrscheinlichkeiten mit uns. Mit einer Proof of Work Simulation veranschaulichen wir die Hashrate und beleuchten die Sicherheitsaspekte des Bitcoin-Netzwerks.



Timestamps:

00:00 ► Einführung und Vorstellung des Themas

06:26 ► Was ist Hashing?

09:12 ►Eintrittswahrscheinlichkeit und Kombinationen

13:04 ► Der 16-flächige Würfel und hexadezimale Zahlen

18:36 ► Verbindung zu Bitcoin und Rechenleistung

22:54 ► Anpassung der Schwierigkeit im Bitcoin-Netzwerk

24:44 ► Netzwerkeinstellungen und Blockzeit

26:06 ► Hashes pro Sekunde und Rechenleistung

28:27 ► Lotterie-Miner

31:27 ► Anpassung des Schwellwerts und Difficulty

35:14 ► Genauigkeit der Anpassung und Fixestis

36:39 ► Proof-of-Work-Simulation

37:32 ► Anpassung der Schwierigkeit im Netzwerk

39:19 ► Simulation der Hashrate

41:14 ► Unterschiede zwischen verschiedenen Minern

42:38 ► Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks

45:46 ► Funktion des Minings im Bitcoin-Netzwerk

47:59 ► Quantencomputer

53:44 ► Schlusswort und Ausblick



Das Video wurde am 27. März 2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht.