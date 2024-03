Cloudflare Channel- und Alliance-Geschäftsumsatz steigt innerhalb von zwei Jahren um 174 % und wird um zusätzliche Umsatzpfade erweitert, Programm von CRN mit 5 Sternen ausgezeichnet

Das Cloudflare PowerUP-Partnerprogramm bietet Partnern klare Wege zum Markt und fördert Geschäftsmöglichkeiten und Cloud-Innovationen

Cloudflare, Inc . (NYSE:NET), das führende Connectivity-Cloud-Unternehmen, gab heute bekannt, dass sein Channel-Umsatz in den letzten zwei Jahren um 174 % gestiegen ist, und wurde kürzlich von CRN mit der höchsten Auszeichnung eines 5-Sterne-Rankings für sein Partnerprogramm geehrt. Das kürzlich gestartete Cloudflare PowerUP Partnerprogramm bietet seinen Vertriebspartnern auf der ganzen Welt zusätzliche, klare Wege zum Umsatz. Die Ausweitung des Programms erfolgt vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Partnerschaften und Allianzen von Cloudflare für gemeinsame Kunden in verschiedenen Branchen weltweit gute Ergebnisse liefern.

Mit dem rasanten Wachstum der vernetzten Anwendungen, Mitarbeiter und Geräte entstehen neue und raffiniertere Angriffsvektoren. Unternehmen mit eingeschränkter Sicherheit und traditionellen Netzwerkarchitekturen sind nicht nur einem erhöhten Angriffsrisiko ausgesetzt, sondern werden auch durch die fehlende Freiheit bei der Innovation zwischen Cloud-Anwendungen behindert. Die Connectivity Cloud von Cloudflare ist der digitale Kern für Unternehmen, um die Art und Weise zu verändern, wie sie sich in ihren digitalen Umgebungen verbinden, schützen und aufbauen.

Partner sind entscheidend, um die Lösungen und den Support zu erweitern, die Kunden benötigen, um die Komplexität von Anwendungen zu kontrollieren, Cyber-Risiken zu reduzieren und Kosten zu senken - und das alles über das Netzwerk von Cloudflare. Cloudflares ganzheitlicher, robuster Ansatz für die Cybersicherheit eines Unternehmens beinhaltet die Konnektivität zwischen mehreren Clouds. Im Laufe des letzten Jahres hat Cloudflare mit einer großen Anzahl von Unternehmen zusammengearbeitet, die die geschäftlichen Chancen erkannt haben, die sich daraus ergeben, dass sie ihren Kunden helfen können, ihre Internetanwendungen zu sichern und mit voller Kontrolle über Cloud-Umgebungen innovativ zu sein.

"Wir haben gesehen, dass eine große Anzahl von Kunden weltweit von Cloudflares Konnektivitäts-Cloud profitiert und wir müssen unseren Channel-Partnerschaften und Allianzen Anerkennung zollen. Das Channel-Wachstum von Cloudflare ist ein Beweis dafür, wie wir unsere Arbeit mit Partnern und Distributoren vertieft haben", sagt Matthew Harrell, Cloudflares Globaler Leiter für Channels & Alliances. "Da Konsolidierung und Sicherheit für jedes Unternehmen in den Vordergrund gerückt sind, bietet sich dem Channel mit den Lösungen von Cloudflare eine riesige Chance auf dem gesamten Markt. Unser kürzlich eingeführtes PowerUP-Programm bietet neue Ebenen, Ressourcen und Unterstützung, um sicherzustellen, dass unsere Partner diese Chance nutzen können."

Alle Stufen des Cloudflare PowerUP Partnerprogramms, von Registered über Select bis hin zu Elite, können Cloudflare's Connectivity Cloud Suite von Lösungen anbieten, darunter:

Schutz durch eines der größten Netzwerke: Cloudflare betreibt eines der größten und am stärksten vernetzten Netzwerke der Welt und verfügt über das größte globale Netzwerk von Rechenzentren zur DDoS-Abwehr . Mit seinen weltweit verteilten Rechenzentren absorbiert und neutralisiert das Cloudflare-Bedrohungsnetzwerk Angriffe, während Websites und Internetanwendungen für legitime Benutzer zugänglich bleiben. Die branchenführende Cybersicherheit von Cloudflare schützt Unternehmensnetzwerke, Internetanwendungen und Benutzer, und das alles über eine einheitliche Plattform.

Modernisierung über Unternehmensnetzwerke und Internetanwendungen hinweg: Cloudflare bietet die führenden Netzwerk- und Edge-Funktionen, die für flexible Arbeitsumgebungen benötigt werden. Dazu gehört auch die Reduzierung von Tech Debt und Legacy-Architekturen, während die IT-Teams der Kunden von manueller Arbeit entlastet werden. Partner beraten und unterstützen Kunden bei der Verwaltung ihrer IT-Infrastruktur, während sie ihre Netzwerke weiterentwickeln und Arbeitslasten in die Connectivity Cloud von Cloudflare verlagern.

Plattform-Konsolidierung : Die Konsolidierung mit der Connectivity Cloud von Cloudflare kann die Komplexität von Anwendungen reduzieren und die Gesamtbetriebskosten (TCO) um 50 %1 senken, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Leistung eingehen zu müssen, und so die Modernisierung digitaler Umgebungen beschleunigen.

Daten-Compliance: Die Cloudflare Data Localization Suite wurde als spezialisierte Plattform entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Daten zu schützen, zu verbinden und unter Einhaltung der Compliance zu erstellen, unabhängig davon, wo das Unternehmen und seine Nutzer ansässig sind. Das Angebot hilft, eine breite und wachsende Palette von Vorschriften, Rahmenwerken und Standards zu erfüllen, einschließlich GDPR, CCPA, PCI DSS und HIPAA.

Referenzen von Partnern

Das Channel-Geschäft von Cloudflare wird durch langjährige Partnerschaften und Allianzen mit globalen Systemintegratoren, Managed Service Providern, Resellern und Distributoren ausgebaut, darunter IBM Cloud, Kyndryl, GuidePoint Security, Dicker Data und TD SYNNEX:

"Sowohl IBM Cloud als auch Cloudflare haben es sich zur Aufgabe gemacht, Lösungen zu liefern, die potenziell kostspielige Sicherheitsbedrohungen abwehren, ohne die Geschwindigkeit des Internets oder geschäftliche Innovationen zu behindern", sagte Nataraj Nagaratnam, Fellow, CTO, IBM Cloud Security. "Wir sind stolz darauf, mit Cloudflare zusammenzuarbeiten, um Unternehmen vor Bot-Angriffen zu schützen. Gemeinsam helfen wir unseren Kunden dabei, ihre Anforderungen an Sicherheit, Leistung und Ausfallsicherheit zu erfüllen."

"Ein robustes und sicheres modernes Netzwerk ist für die Unternehmen von heute von größter Bedeutung. Die globale strategische Allianz von Kyndryl und Cloudflare bietet Unternehmen Experten-Technologien und -Services, um die Netzwerk-Transformation voranzutreiben", sagt Paul Savill, Global Practice Leader of Network and Edge Computing bei Kyndryl. "Kyndryls führende Managed- und Consulting-Netzwerkdienste in Kombination mit Cloudfares innovativen Cloud-Networking-Technologien ermöglichen es Unternehmen, einen nachhaltigen Multi-Cloud-Networking-Ansatz zu verfolgen, um die Leistung und Sicherheit ihres gesamten Technologie-Stacks zu verbessern."

"Da Unternehmen weiterhin in die Cloud migrieren und die Bedrohungslandschaft immer komplexer wird, war der Bedarf an starker Cloud-Sicherheit noch nie so groß wie heute", sagt Mark Thornberry, SVP für Lieferantenbeziehungen bei GuidePoint Security. "Unsere Partnerschaft mit Cloudflare kann unseren gemeinsamen Kunden helfen, innovativ zu sein und die digitale Transformation mit einem proaktiven Ansatz zur Risikominderung in Cloud-Umgebungen zu priorisieren."

"Cloudflare liefert weiterhin die Angebote, die unsere Partner bei der Verwaltung von Multi-Cloud-Umgebungen mit führenden Cybersecurity-Funktionen unterstützt haben. Von hybriden Arbeitern bis hin zu Anwendungen wie APIs und Websites hilft Cloudflare, das Internet in großem Umfang zu sichern und zu verbinden", sagte Vlad Mitnovetski, Chief Operating Officer von Dicker Data. "Cloudflare steht im Einklang mit unserer Verpflichtung, unseren Partnern in der gesamten ANZ Zugang zu den umfassendsten Lösungen zu bieten, damit sie ihre Netzwerke schützen und erweitern können."

"TD SYNNEX ist bestrebt, IT-Lösungen, die heute Geschäftsergebnisse liefern und Wachstum für die Zukunft freisetzen, mit maßgeschneiderten und flexiblen Ansätzen für Unternehmen zu vereinen", sagte Jessica McDowell, SVP of High Growth Technologies, US von TD SYNNEX. "Mit Cloudflare als strategischem Teil unseres umfangreichen Portfolios an Anbieterpartnern sind wir in der Lage, die Breite und Tiefe unserer Konnektivitäts-, Cloud- und Sicherheitsangebote zu erweitern, damit unsere Kunden mit Technologie Großes erreichen können."

Programm-Höhepunkte

Um sicherzustellen, dass alle Partner in der Lage sind, Lösungen auf den Markt zu bringen, die einen klaren Weg zum Umsatz bieten, dreht sich das Cloudflare PowerUP-Partnerprogramm um:

Gestaffelte und einfach anzuwendende Vorteile: Über alle Partnerstufen hinweg, einschließlich Registered, Select und Elite, erhalten die Partner Zugang zu einer Reihe von Vorteilen. Mit Elite haben Partner Zugang zu einem exklusiven Cloudflare Channel Manager und Presales Engineer, gemeinsamer Geschäftsplanung, vorschlagsbasiertem MDF, Marketingunterstützung, Berechtigung zur Teilnahme am Cloudflare Partner Advisory Board, individuellem Training und mehr.

Vereinfachte Preisgestaltung für den Verbrauch: Partner können mit transparenten und vorhersehbaren Rabatten, die auf der Partnerstufe beruhen, vertrauensvoll auflisten und abrechnen. Autorisierte Partner haben über das Cloudflare-Partnerportal oder über autorisierte Cloudflare-Vertriebspartner Zugriff auf die Preisliste.

Umfassende Schulungen und Akkreditierungen: Partner sollen als vertrauenswürdige Experten für Cloudflare's Connectivity Cloud dienen. Die Autorisierung als Partner umfasst Akkreditierungen und exklusive Sitzungen, angefangen bei der Aufwertung von Fähigkeiten durch die Cloudflare University bis hin zu maßgeschneiderten Schulungen.

Förderung der Verkaufspipeline : Die neuen, flexiblen Verkaufstools des Programms sind für die Annahme und Erweiterung von Geschäften eingerichtet, um Geschäfte schneller abzuschließen.

Um mehr über das Cloudflare PowerUP Partnerprogramm zu erfahren, schauen Sie sich bitte die folgenden Ressourcen an:

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE:NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare - von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und -Erkenntnisse unter radar.cloudflare.com.

