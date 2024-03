Goldpreis weiter auf Rekordkurs!

Die Lage: Gold bleibt als Krisenwährung attraktiv!

Als einer der wesentlichen Treiber beim Goldpreis erweist sich die sich weiter zuspitzende geopolitische Lage. Vor allem der Russland/Ukraine-Konflikt steht hier weiter im Fokus, nachdem u.a. der französische Ministerpräsident Emanuel Macron den Einsatz von NATO-Bodentruppen zur Unterstützung der Ukraine ins Spiel gebracht hatte. Auch die Lage im Nahen und Mittleren Osten könnte nach der von Israel angekündigten neuen Offensive im Gaza-Streifen weiter eskalieren, während die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen ihre Angriffe auf Frachtschiffe im Roten Meer weiter fortsetzen. Daher dürfte Gold als Krisenwährung weiter gefragt bleiben.

Die Perspektive: Zentralbanken kaufen weiter zu!

Daneben steht Gold als Asset bei vielen Zentralbanken trotz rekordhoher Goldpreisnotierungen weiterhin hoch im Kurs. Damit setzen die internationalen Notenbanken ihre Gold-Käufe im neuen Jahr weiter fort, nachdem in 2023 kumuliert 1.037 Tonnen Gold seitens der Zentralbanken erworben wurden. Mit Nettokäufen von 12 Tonnen führte die Türkei die Liste der Käufer an. Auch China setzte seine Goldkäufe im neuen Jahr weiter fort und stockte die Goldreserven um weitere 10 Tonnen auf, nachdem die People´s Bank of China ihre Goldreserven seit Oktober 2022 um knapp 300 Tonnen erhöht hatte. Auch Indien und Kasachstan stockten ihre Goldreserven im Januar um 9 bzw. 6 Tonnen auf. Auch bei privaten und institutionellen Investoren vor allem im Reich der Mitte steht Gold als „sicherer Hafen“ weiterhin hoch im Kurs, nachdem sich die Immobilienkrise in China nach dem Kollaps der beiden Projektentwickler Evergrande und Country Garden zuletzt weiter verschärft hatte. Entsprechend werden Agenturberichten zufolge in China bei physischem Gold Aufschläge von 10 USD/Feinunze über dem Spot-Preis bezahlt.

Trading-Taktik: Der Goldpreis hatte Ende der vergangenen Woche mit Notierungen von 2.222 USD zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch markiert. Im Anschluss setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein. Bullisch zu werten ist die Tatsache, dass sich der Goldpreis zuletzt wieder oberhalb der Marke von 1.160 USD stabilisieren konnte. Übergeordnet bleibt das bullische Szenario beim Goldpreis unserer Einschätzung nach weiterhin intakt. Es bietet sich an, den Stop-Kurs bei Long-Positionen auf 2.100 USD nachzuziehen.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Gold Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DJ6G3K ) auf den Gold Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Gold-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Gold Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Gold Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Gold Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 0,10.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Gold Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Stand: 26.03.2024, DZ BANK AG / Online-Redaktion