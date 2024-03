Zalando - Die Kurve bekommen

„False breaks are followed by fast moves” – im langfristigen Monatsbereich liefert die Zalando-Aktie derzeit ein Lehrbuchbeispiel für diese alte Tradingweisheit. So musste der Titel zu Jahresbeginn den Bruch der wichtigen Haltezone bei 19/17 EUR und in der Folge ein neues Rekordtief (15,95 EUR) hinnehmen. Anschlussverkäufe waren dann aber Fehlanzeige, sodass das Papier die zuvor genannten Schlüsselunterstützungen schnell zurückerobern und den Abwärtstrend seit Februar 2023 (akt. bei 21,06 EUR) brechen konnte (siehe Chart). Damit dürfte die Zalando-Aktie das Schlimmste überstanden haben, zumal auch verschiedene Indikatoren die aktuellen Trendwendeambitionen untermauert. Sowohl der RSI als auch der MACD weisen positive Divergenzen auf. Der Trendfolger nutzt die konstruktive März-Entwicklung zudem für ein neues Einstiegssignal. In diesem Umfeld markiert das Tief vom März 2020 bei 27,33 EUR ein erstes Etappenziel, bevor die Hochpunkte vom Sommer 2023 bei gut 32 EUR wieder auf die Agenda rücken. Um die beschriebene Trendwende dagegen nicht zu gefährden, gilt es zukünftig nicht mehr in den ehemaligen Abwärtstrend zurückzufallen.

Zalando (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Zalando

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

