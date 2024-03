EQS-Adhoc: Meta Wolf AG gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bekannt

EQS-Ad-hoc: Meta Wolf AG / Schlagwort(e): Prognose

Meta Wolf AG gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bekannt



28.03.2024 / 18:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art.17 Abs.1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Meta Wolf AG gibt Prognose für das Geschäftsjahr2024 bekannt

Kranichfeld, 28.März 2024 – Der Vorstand der Meta Wolf AG (ISIN DE000A254203/WKN A25420) („Gesellschaft“ und zusammen mit ihren konsolidierten Tochterunternehmen, „Meta Wolf-Gruppe“) hat heute die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 verabschiedet. Nach der erfolgreich durchgeführten Barkapitalerhöhung im November 2023 mit einem Nettoemissionserlös von rund EUR 37,5 Mio. und liquiden Mitteln von rund EUR 61 Mio. per 31. Dezember 2023 erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 derzeit einen Konzernumsatz der Meta Wolf-Gruppe in der Bandbreite von EUR 35 Mio. bis EUR 55 Mio. Dies entspricht einem Wachstum von mindestens 25% - 96%, welches im Wesentlichen aus den neuen Geschäftsbereichen resultiert. Das Adjusted EBT* der Meta Wolf-Gruppe erwartet der Vorstand in der Bandbreite von EUR -3 Mio. bis EUR -6 Mio. und es beinhaltet die Anlaufkosten des Produktionswerkes in Bremerhaven, IT-Entwicklung zur Automatisierung von Prozessen und E-Commerce sowie die Markteinführung der Meta Wolf Solarprodukte. Diese Prognose basiert auf der aktuellen Zusammensetzung der Meta Wolf-Gruppe.

* Das Adjusted EBT wird wie folgt aus dem Konzernabschluss der Gesellschaft abgeleitet:

Ergebnis nach Steuern

+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

+ Außerordentliche nicht operative Kosten (dies umfasst u.a. Kosten der M&A Beratung und Kosten von Kapitalmarktmaßnahmen)

+/- Währungseffekte

= Adjusted EBT

KONTAKT:

Meta Wolf AG

André Schütz (Chief Financial Officer)

Bahnhofstraße 15

99448 Kranichfeld

E-Mail: andre.schuetz@metawolf.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Meta Wolf AG ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Meta Wolf AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

Das Adjusted EBT ist keine Messgröße für den Erfolg oder die Liquidität der Meta Wolf-Gruppe nach den International Financial Reporting Standards („IFRS“), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, und den ergänzenden nach §315e Abs.1 des Handelsgesetzbuches anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen. Das Adjusted EBT sollte nicht als Alternative zum Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag oder anderen Leistungskennzahlen, die nach den IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt werden, gesehen werden. Das Adjusted EBT ist nicht unbedingt ein Indikator für die künftigen Ergebnisse der Meta Wolf-Gruppe. Das Adjusted EBT der Meta Wolf-Gruppe ist nach den IFRS nicht anerkannt und sollte nicht als Ersatz für eine nach den Grundsätzen der IFRS erstellte Analyse des Betriebsergebnisses der Meta Wolf-Gruppe angesehen werden. Das Adjusted EBT sollte nicht isoliert oder als Ersatz für eine Analyse der operativen Ergebnisse der Meta Wolf-Gruppe, wie sie nach den IFRS ausgewiesen werden, als Alternative zu den Periodenergebnissen oder anderen abgeleiteten Leistungskennzahlen betrachtet werden. Das Adjusted EBT ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen veröffentlicht werden, und kann als Analyseinstrument Einschränkungen aufweisen.

Ende der Insiderinformation

