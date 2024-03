EQS-News: Geschäftsjahr 2023 zeigt erwartete Ergebnisverbesserung. A.S. Création mit verändertem Vorstand im Jahr 2024

EQS-News: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Geschäftsjahr 2023 zeigt erwartete Ergebnisverbesserung. A.S. Création mit verändertem Vorstand im Jahr 2024



28.03.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach

(ISIN DE000A1TNNN5)

Geschäftsjahr 2023 zeigt erwartete Ergebnisverbesserung. A.S.Création mit verändertem Vorstand im Jahr 2024

Umsatzrückgang aufgrund rückläufiger Nachfrage

A.S. Création hat heute den Konzernabschluss für das Jahr 2023 veröffentlicht. Die A.S. Création Gruppe verzeichnete im Geschäftsjahr 2023 einen Rückgang des Konzernumsatzes um 9,5 % von 134,0 Mio. € im Vorjahr auf 121,2 Mio. €. Der Vorstand hatte vor dem Hintergrund der für 2023 prognostizierten schwachen privaten Konsumneigung einen Umsatzrückgang auf ein Niveau zwischen 125 Mio. € und 134 Mio. € geplant. Die sich verschlechternden gesamtwirtschaftlichen Rahmendaten in den letzten beiden Quartalen 2023 waren wesentlich dafür verantwortlich, dass der Umsatzrückgang von A.S. Création im zweiten Halbjahr 2023 deutlich stärker ausfiel als erwartet und so die Umsatzplanung für das Gesamtjahr 2023 nicht erreicht wurde.

Ertragslage erwartungsgemäß verbessert

Das Geschäftsjahr 2023 stand im Zeichen der Umsetzung der innerhalb der Unternehmensgruppe begonnenen Restrukturierungsprojekte sowie der weiteren Ausrichtung des Konzerns auf ein wertgetriebenes Umsatzwachstum. Die Auswirkungen der Restrukturierungsprojekte zeigen sich in einer geringeren durchschnittlichen Beschäftigtenzahl von 684 (Vorjahr: 754) Personen verbunden mit einem Rückgang des Personalaufwands. In der deutlichen Verbesserung der Rohertragsmarge auf 48,8 % (Vorjahr: 45,8 %) spiegeln sich die ersten Erfolge der Fokussierung der Produkt- und Vertriebspolitik auf margenstärkere Sortimentsteile wider.

Die ergriffenen Maßnahmen haben dazu geführt, dass A.S. Création im Berichtsjahr den operativen Verlust auf -2,1 Mio. € (Vorjahr: -8,6 Mio. €) reduzieren konnte. Allerdings sind die operativen Ergebnisse der beiden Jahre durch Sondereffekte belastet. Hierzu gehören im Geschäftsjahr 2022 u.a. Restrukturierungsaufwendungen. Bereinigt um Sondereffekte in beiden Jahren zeigt sich ein Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses von -3,9 Mio. € im Jahr 2022 auf -1,7 Mio. € im Berichtsjahr. Damit hat sich 2023 die Ertragslage von A.S. Création deutlich verbessert, auch wenn das niedrige Umsatzniveau die Rückkehr in die Gewinnzone verhinderte. Insgesamt lag das bereinigte operative Ergebnis innerhalb der Bandbreite von -2 Mio. € bis +1 Mio. €, die der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 erwartet hatte.

Auch wenn die Geschäftszahlen des Jahres 2023 alles in allem im Rahmen der Erwartungen lagen, kann ein Geschäftsjahr, das mit einem Verlust abschließt, nicht zufrieden stellen. Nach Einschätzung des Vorstands wurden im Geschäftsjahr 2023 allerdings wichtige Weichenstellungen betrieben, um A.S. Création zurück in die Gewinnzone zu führen. Hierzu gehört neben den umgesetzten Restrukturierungsprojekten auch die neue strategische Ausrichtung von A.S. Création.

Die Zahlen des Konzerns für das Geschäftsjahr 2023 im Überblick:

2023 2022 Umsatz Mio. € 121,2 134,0 Operatives Ergebnis (EBIT) Mio. € -2,1 -8,6 Ergebnis nach Steuern Mio. € -1,4 -5,4 Ergebnis pro Aktie €/Aktie -0,51 -1,95 Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt) 684 754

Keine Dividende für das Geschäftsjahr 2023 geplant

Aufgrund des Verlusts beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2023 zu zahlen. Diese Vorgehensweise steht im Einklang mit der bisherigen Dividendenpolitik von A.S. Création. Obwohl der Verzicht auf eine Dividende eine schwierige Entscheidung ist, sind Vorstand und Aufsichtsrat überzeugt, dass diese Dividendenpolitik im langfristigen und nachhaltigen Interesse des Unternehmens und damit auch der Aktionäre ist. Denn hierdurch wird in schwierigen und unsicheren Zeiten Liquidität im Unternehmen belassen.

Fokus für das Geschäftsjahr 2024: Rückkehr in die Gewinnzone

Hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklungen in der EU im Jahre 2024 bestehen große Unsicherheiten. Da A.S. Création in dieser Region rund 80 % der Konzernumsätze erzielt, würde eine Rezession verbunden mit einem deutlichen Rückgang der privaten Konsumausgaben die Geschäftslage belasten. In diesem unsicheren Umfeld hat sich der Vorstand als wesentliches Ziel gesetzt, die im Rahmen der langfristigen Unternehmensplanung definierten strategischen Routen konsequent zu verfolgen und auf diesem Weg A.S. Création im Jahr 2024 wieder in die Gewinnzone zu führen. Die im Verlauf des Jahres 2023 umgesetzten Maßnahmen werden 2024 ihre volle Wirkung entfalten. Daher sollten sich wesentliche Kennzahlen, wie z.B. die Rohertragsmarge weiter verbessern. Aufgrund der hohen Unsicherheiten geht der Vorstand für 2024 von einem Umsatzniveau zwischen 110 Mio. € und 130 Mio. € aus. Das operative Ergebnis (ohne Sondereffekte) könnte sich den Planungen zufolge in einem Korridor zwischen -1 Mio. € und +3 Mio. € bewegen. Ob die vorgesehene Rückkehr in die Gewinnzone gelingt, wird von dem erreichbaren Umsatzniveau im Jahr 2024 abhängen.

Veränderungen im Vorstand

Tim Herder, Vorstand Vertrieb und Marketing, hat zum 01.01.2024 planmäßig den Vorstandsvorsitz von Maik Krämer übernommen. Maik Krämer, Vorstand Finanzen und Controlling,hatte bereits 2023 angekündigt, aus persönlichen Gründen für keine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen und wird zum 31.05.2024 aus dem Vorstand von A.S. Création ausscheiden. Als Nachfolger hat der Aufsichtsrat Michael Rockenbach bestellt, der am 01.05.2024 zu A.S. Création stoßen und ab dem 01.06.2024 die Verantwortung als Finanzvorstand von Herrn Krämer übernehmen wird.

Weiterhin hat der Aufsichtsrat die Verkleinerung des Vorstands der A.S. Création Tapeten AG beschlossen. Vor dem Hintergrund der rückläufigen Umsätze und der Kostensenkungsmaßnahmen verzichtet das Unternehmen zukünftig auf das Vorstandsressort Produktion und Logistik. Antonios Suskas, der bisherige Vorstand Produktion und Logistik, hatte dem Aufsichtsrat bereits im Vorfeld mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung steht. Im Zusammenhang mit der beschlossenen Verkleinerung des Vorstands hat sich Herr Suskas mit dem Aufsichtsrat darauf verständigt, dass dieser sein Vorstandsamt bereits Ende März 2024 niederlegt.

Der Vorstand von A.S. Création setzt sich somit wie folgt zusammen:

Vorstandsvorsitzender: Tim Herder

Finanzvorstand: Maik Krämer (bis 31.05.2024) Michael Rockenbach (ab 01.06.2024)

Gummersbach, 28. März 2024

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand

Für Rückfragen:

Maik Krämer, Finanzvorstand, Telefon +49-2261-542 387, Fax +49-2261-542 304,

E-Mail: m.kraemer@as-creation.de

Der Geschäftsbericht 2023 liegt für Sie bereit: Sie können ihn entweder abrufen über

https://www.as-creation.com/unternehmen/inverstor-relations/veroeffentlichungen/geschaeftsberichte oder unter folgender Adresse anfordern: A.S. Création Tapeten AG, Frau Meixner, Südstr. 47, D - 51645 Gummersbach,

Telefon +49-2261-542 410, E-Mail: investor@as-creation.de

28.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG Südstraße 47 51645 Gummersbach Deutschland Telefon: +49 22 61 54 2-0 Fax: +49 22 61 54 2-3 04 E-Mail: investor@as-creation.de Internet: http://www.as-creation.de ISIN: DE000A1TNNN5 WKN: A1TNNN Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1869105

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1869105 28.03.2024 CET/CEST