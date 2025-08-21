Werbung ausblenden

EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Mayr-Melnhof Karton AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

21.08.2025 / 08:58 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Mayr-Melnhof Karton AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://mm.group/wp-content/uploads/Halbjahresfinanzbericht_2025_DE.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://mm.group/wp-content/uploads/Half-year-Financial-Report-2025_EN.pdf

21.08.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6
1040 Wien
Österreich
Internet:www.mm.group
Ende der MitteilungEQS News-Service

2186744 21.08.2025 CET/CEST

Mayr Melnhof
