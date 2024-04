AKTIE IM FOKUS 2: Ionos erklimmt Rekordhoch - Großauftrag der Regierung

(neu: Kurs aktualisiert, mehr Hintergrund.)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Großauftrag der Bundesverwaltung hat die Aktien des Cloudanbieters Ionos am Dienstag auf ein Rekordhoch getrieben. Die Papiere des im Nebenwerteindex SDax notierten Unternehmens kletterten am Vormittag bis auf 23,75 Euro.

Zuletzt führten die Aktien der Tochter von United Internet den SDax mit einem Plus von noch rund elf Prozent auf 23,55 Euro an. Für die Anteilsscheine des MDax -Mutterkonzerns ging es am Vormittag um fast 5 Prozent nach oben. Damit testeten United Internet abermals die Oberkante des Ende Januar gestarteten Abwärtstrends.

Ionos erhielt von der Bundesverwaltung einen Großauftrag für den Aufbau einer besonders strikt abgesicherten Computer-Cloud-Lösung. In der Ausschreibung des Rahmenvertrags wurde eine Obergrenze von 410 Millionen Euro genannt. Die "private Enterprise-Cloud", die unter anderem vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert wurde, soll in den Rechenzentren des Informationstechnikzentrums Bund (ITZBund) betrieben werden.

Zum Vergleich: 2023 hatte Ionos den Umsatz um ein Zehntel auf gut 1,4 Milliarden Euro gesteigert und ein um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 390 Millionen Euro erzielt.

Das Besondere an der Lösung von Ionos für die Bundesverwaltung ist, dass die Plattform nicht mit dem öffentlichen Internet verbunden ist. Dabei wird ein Konzept verwendet, das als "Air Gapping" bekannt ist. Das macht es für Außenstehende nahezu unmöglich, auf sensible Informationen zuzugreifen. Beim "Air Gapping" werden die Rechner von den Netzwerken separiert, der Datenverkehr für Softwareupdates wird dann beispielsweise mit transportablen Speichermedien erledigt.

United Internet hatte Ionos im Februar 2023 zu einem Preis von 18,50 Euro je Aktie an die Börse gebracht. Bis Oktober folgte dann ein Rutsch unter die Marke von 12 Euro, bevor es aufwärts ging./mis/ngu/men