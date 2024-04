CTS EVENTIM: Geplanter Verkauf des Festival- und internationalen Ticketing-Geschäfts von Vivendi an CTS EVENTIM

EQS-Media / 02.04.2024 / 08:43 CET/CEST



Geplanter Verkauf des Festival- und internationalen Ticketing-Geschäfts von Vivendi an CTSEVENTIM

Die beiden Unternehmen gaben heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung über eine Verkaufsoption unterzeichnet haben.

Der geplante Verkauf eröffnet der Festivalsparte von Vivendi und den internationalen Aktivitäten von See Tickets neue Entwicklungsmöglichkeiten und gewährleistet gleichzeitig ein Höchstmaß an Kontinuität für alle Partner.

Paris/München, 02.04.2024 – CTS EVENTIM, ein führender internationaler Anbieter von Ticketing-Services und Live-Entertainment, und Vivendi, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Kultur, Entertainment, Medien und Kommunikation, haben eine Vereinbarung über eine Verkaufsoption für das Festival- und internationale Ticketing-Geschäft von Vivendi geschlossen. Die Transaktion soll nach Anhörung der betreffenden Arbeitnehmervertretungen in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.

Hala Bavière, CEO von Vivendi Village und Mitglied des Executive Committee von Vivendi: „Ich bin stolz auf das, was in mehr als einem Jahrzehnt erreicht wurde, und sehr dankbar für das große Engagement aller beteiligten Teams. Wir bei Vivendi sind davon überzeugt, dass CTSEVENTIM das richtige Unternehmen ist, um unser Ticketing- und Festivalgeschäft auf ein neues Niveau zu heben und See Tickets dabei zu unterstützen, seine Position als hochmodernes Service- und Technologie-Unternehmen zu halten. CTSEVENTIM wird das Wachstum des Festivalgeschäfts stärken sowie die Einzigartigkeit der Festivals und ihres jeweiligen Publikums bewahren.“

Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM: „Mit See Tickets und dem Festivalgeschäft hat Vivendi zwei bedeutende Akteure im Bereich Ticketing und Live Entertainment geschaffen. Ich möchte Vivendi für die produktiven Verhandlungen danken, mit denen wir eine starke Basis für den zukünftigen Erfolg in einer Branche geschaffen haben, die in ganz Europa kräftig wächst. Die Akquisition unterstützt unsere Internationalisierungsstrategie und wird auch Künstlerinnen und Künstlern sowie deren Managements zahlreiche Vorteile bringen, da wir auf globaler Ebene einen nun noch nahtloseren Service bieten können. Wir freuen uns darauf, mit unseren neuen Kolleginnen und Kollegen die Zukunft des Live-Entertainments aktiv zu gestalten.“

See Tickets ist ein renommierter Major-Player innerhalb der Branche. Als zweitgrößtes Ticketing-Unternehmen in UK und erfolgreicher Akteur auch in anderen Märkten bietet es umfassende Ticketing-Services für Konzerte, Messen, Sport- und andere Veranstaltungen. Neben UK umfassen die von CTS EVENTIM zu übernehmenden Geschäfte sieben weitere europäische Länder (Belgien, Dänemark, Deutschland, die Niederlande, Portugal, die Schweiz und Spanien) sowie die USA. 2023 verkaufte See Tickets weltweit rund 44 Millionen Tickets.

Vivendi hat außerdem ein vielfältiges Portfolio an hochkarätigen Musik- und Live-Veranstaltungen geschaffen, die durch eine starke Identität und eine einzigartige Marke ein herausragendes Fan-Erlebnis bieten – darunter Junction 2 in UK und Garorock in Frankreich.

Die Ticketing- und Festival-Aktivitäten, die CTS EVENTIM von Vivendi erwerben wird, erzielten 2023 einen Gesamtumsatz von 137 Millionen Euro. Davon entfielen rund 105 Millionen Euro auf das Ticketing. Den größten Anteil hieran hat der britische Markt, gefolgt vom USA-Geschäft. Hinzu kommt ein Umsatz von 32 Millionen Euro aus den Festival-Aktivitäten, die Bestandteil der Transaktion sind.

Mit CTS EVENTIM hat Vivendi ein passendes neues Zuhause für seine Festival- und internationalen Ticketing-Aktivitäten gefunden. Das deutsche Unternehmen ist die europäische Nummer eins im Ticketing und Live-Entertainment sowie die Nummer zwei weltweit. Es arbeitet eng mit Promotern und Künstlern zusammen, um herausragende Live Events für Fans auf der ganzen Welt zu schaffen – von Welttourneen, über regionale Konzerte bis zu Major Sport Events. Die EVENTIM LIVE Gruppe umfasst 39 Promoter weltweit und ist der größte Festival-Veranstalter Europas. CTS EVENTIM ist seit vielen Jahren im Festivalgeschäft tätig und setzt sich für den kontinuierlichen Ausbau dieses dynamischen Segments ein.

Die Transaktion stellt eine maximale Kontinuität für das Team, Partner, die Festivals selbst und die Regionen, in denen sie stattfinden, sicher. Sowohl See Tickets als auch die Festivalsparte werden ihre Identität und das aktuelle Management behalten.

Im Rahmen seiner Transformationsstrategie hat Vivendi die Weichen für das interne und externe Wachstum der Ticketing- und Festivalaktivitäten gestellt und diese an die neuesten Kunden- und Publikumserwartungen angepasst. Diese Assets sind jetzt bereit für eine neue Phase in ihrer Entwicklung unter dem Dach eines europäischen Unternehmens mit einer bedeutenden Präsenz im globalen Live Entertainment.

Die Konzert- und Event-Venues von Vivendi, darunter das L'Olympia in Paris, sowie See Tickets France und das Brive Festival sind nicht Teil dieser Vereinbarung.

Über Vivendi

Seit 2014 hat Vivendi einen Content-, Medien- und Kommunikationskonzern auf Weltniveau aufgebaut. Die Canal+ Group ist ein Major Player bei Produktion und Vertrieb von Kinoproduktionen und audiovisuellen Inhalten auf allen Kontinenten. Havas gehört zu den größten internationalen Kommunikationskonzernen und ist in über 100 Ländern aktiv. Lagardère ist die weltweit drittgrößte Publikums- und Bildungsverlagsgruppe und ein führender Global Player im Einzelhandel an Reise- und Verkehrsstandorten. Havas ist einer der weltweit größte Kommunikationskonzerne und in mehr als 100 Ländern präsent. Vivendi ist außerdem in den Bereichen Zeitschriften (Prisma Media), Videospiele (Gameloft) sowie Live-Entertainment und Ticketing (Vivendi Village) aktiv. Das Unternehmen besitzt eine globale Plattform für die Verteilung digitaler Inhalte (Dailymotion) und eine Tochtergesellschaft, die auf die Bereitstellung von Highspeed-Internet in Afrika spezialisiert ist (GVA). Die verschiedenen Geschäftsbereiche von Vivendi arbeiten als eine integrierte Unternehmensgruppe zusammen, die ihre Geschäftsmodelle immer wieder umgestaltet, um die Erwartungen der Öffentlichkeit zu erfüllen und laufende Veränderungen zu antizipieren. Im Rahmen ihres gesellschaftlichen Engagements trägt die Vivendi-Gruppe zum Aufbau offener, inklusiver und verantwortungsvoller Gesellschaften bei, indem sie vielfältige und innovative kreative Werke unterstützt, einen breiteren Zugang zu Kultur, Bildung und den entsprechenden Branchen fördert und das Bewusstsein für die Herausforderungen und Chancen des 21. Jahrhunderts schärft.www.vivendi.com.

Über CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – stationär, online und mobil. Laut dem „Global Promoter Ranking 2023“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2023 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,4 Mrd. Euro.

