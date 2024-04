EQS-News: beaconsmind Group: First Berlin stuft beaconsmind-Aktie weiter mit „Buy“ ein – Kursziel 14,00 Euro

EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind Group: First Berlinstuft beaconsmind-Aktie weiter mit „Buy“ ein – Kursziel 14,00 Euro

Zürich, Schweiz – 5. April 2024 – Die First Berlin Equity Research GmbH hat eine neue Studie über die beaconsmind Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), einen führenden Anbieter von SaaS- und IT-Infrastuktur-Systemen mit den Schwerpunkten digitale Transformation, standortbasiertes Marketing und WLAN Systemen, veröffentlicht. Die Einstufung der beaconsmind-Aktie bleibt unverändert "Buy". Das Kursziel liegt bei EUR 14,00. Mit ihrem aktuellen Kursziel sieht First Berlin erhebliches Kurspotenzial von rd, 190 %. Der Schlusskurs der beaconsmind-Aktie (Xetra) betrug am 4.April 2024 EUR 4,84. Laut First Berlin seien unter anderem zukünftige M&A-Aktivitäten noch nicht im aktuellen Kursniveau ausreichend berücksichtigt.

Die beaconsmind Group hat kürzlich den Abschluss von zwei großen Verträgen bekannt gegeben, eine im CloudWiFi-Hotspot-Segment und eine weitere im Infrastrukturbereich, was die Stärke des neu ausgerichteten Produktportfolios der Gruppe beweist. Die beaconsmind Group hat neue Projektionstechnologie für die Bühne in der Semperoper Dresden, einem der größten Opernhäuser Deutschlands, geliefert und installiert. Dieses Projekt wird voraussichtlich einen Gesamtumsatz von ca. 0,2 Mio. CHF generieren. Kürzlich gewann die beaconsmind Group auch die Friseurkette Ryf als Kunden. Das Unternehmen führt das Marketing-Tool von beaconsmind in seinen 43 Standorten ein, wodurch eine deutliche Verbesserung der Kundenbewertungen ermöglicht wird.

Der aktuelle Bericht von First Berlin über beaconsmind steht zum Download auf der Unternehmenswebsite von beaconsmind unter www.beaconsmind.com im Abschnitt "Investor Relations" zur Verfügung.

Über die beaconsmind Gruppe

Gegründet in der Schweiz im Jahr 2015, ist die beaconsmind Gruppe führend im Bereich standortbasierter Marketing-Software (LBM), WLAN-Infrastruktursysteme und WLAN-Gast-Hotspots. Wir bedienen Branchen wie Einzelhandelsketten, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach der beaconsmind Gruppe sind für ihre Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und WLAN-Dienste für SaaS-Kunden bekannt. Durch intelligente, vollständig cloudbasierte Technologien bieten wir unseren Kunden greifbaren Mehrwert und stärken ihre Omnichannel-Strategien für mehr Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com.

Contact Company

beaconsmind AG, Stäfa (Switzerland)

Jonathan Sauppe, CEO

jonathansauppe@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 3807373

edicto GmbH, Frankfurt (Germany)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

