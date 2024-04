IRW-News: bettermood Food Corporation: Moodrink von bettermoo(d) ist jetzt in über 400 Geschäften des größten Lebensmittelhändlers Kanadas erhältlich

IRW-PRESS: bettermood Food Corporation: Moodrink von bettermoo(d) ist jetzt in über 400 Geschäften des größten Lebensmittelhändlers Kanadas erhältlich

Vancouver, British Columbia, Kanada - 5. April 2024 - bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (FWB: 0I5A, WKN: A3D8PP) (das Unternehmen oder bettermoo(d)), aufstrebender Marktführer und Innovator der pflanzlichen Lebensmittelindustrie, freut sich bekanntzugeben, dass seine Milchalternative Moodrink (das Produkt) nun in 421 Banner-Stores der größten Lebensmittelkette (die Kette) Kanadas angeboten wird, wodurch das Produkt landesweit einem breiteren Publikum zugänglich wird.

Moodrink ist jetzt in zahlreichen Banner-Stores der Kette erhältlich und ist somit in ganz Kanada präsent - von den Atlantik-Provinzen bis zur Westküste. Durch diese strategische Platzierung im weitgespannten Netzwerk der Kette wird sichergestellt, dass Moodrink die Verbraucher in verschiedenen Regionen erreicht, was das Ziel des Unternehmens unterstützt, seine Milchalternative landesweit nahtlos und flächendeckend verfügbar zu machen.

Die Kette besitzt eine Vormachtsstellung im kanadischen Lebensmitteleinzelhandel mit Millionen treuer Kunden und mit jährlich rund 2 Milliarden Kundentransaktionen Über die Handelskette

. Mit einem Marktanteil von 27 Prozent am Lebensmitteleinzelhandel in Kanada https://www.statista.com/statistics/481019/leading-grocery-retailers-by-market-share-canada/

bietet die Kette bettermoo(d) die Möglichkeit, eine umfangreiche Kundenbasis zu erreichen und Moodrink für ein langfristiges Wachstum optimal zu positionieren.

Untersuchungen aus dem Jahr 2020 haben ergeben, dass der kanadische Markt für Milchalternative-Getränke 2025 voraussichtlich 469,8 Millionen US$ erreichen wird https://agriculture.canada.ca/en/international-trade/market-intelligence/reports/customized-report-service-milk-alternative-beverages-plant-based-beverages-canada-and-united-states

. Die Verfügbarkeit in den zahlreichen Banner-Stores der Kette bietet dem Unternehmen eine größere Chance auf eine signifikante Marktpräsenz und positioniert es vorteilhaft, um vom schnellen Wachstum des Sektors Milchalternativen zu profitieren.

Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass Moodrink in das Sortiment von Kanadas führendem Lebensmitteleinzelhändler aufgenommen wurde. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für bettermoo(d), da wir unsere Reichweite ausbauen und unsere pflanzlichen Milchalternativen landesweit mehr Kanadiern zugänglich machen. Das umfangreiche Ladennetz der Kette von Küste zu Küste, bietet Moodrink die Plattform, um Millionen von Verbrauchern zu erreichen, die nach nahrhaften und leckeren Milchalternativen suchen. Wir sind stolz darauf, bei der Revolution der pflanzlichen Ernährung an vorderster Front zu stehen, und diese Einführung ist der Beweis für die hervorragende Arbeit und den unermüdlichen Einsatz unseres Teams. Wir freuen uns darauf, unsere Mission fortzusetzen, Kanadiern im ganzen Land nachhaltige, gesunde und leckere Alternativen zu bieten, sagte Nima Bahrami, CEO von bettermoo(d).

Moodrink zeichnet sich durch ein besonderes Nährstoffprofil aus und enthält acht Gramm pflanzliches Protein pro Portion. Es ist eine ausgezeichnete Alternative für alle, die ein nahrhaftes und sättigendes Getränk möchten. Moodrink ist reich an verdauungsfördernden Ballaststoffen und seine Nährstoffzusammensetzung übertrifft die meisten Milchsorten mit 2 % https://www.bettermoo.com/moodrink/

. Moodrink besitzt mehr Kalzium, weniger Zucker und Natrium, kein Cholesterin und einen geringeren Fettgehalt, was es zu einer idealen Option für Menschen macht, die sich ausgewogen und gesundheitsbewusst ernähren möchten Nährwertangaben für 2%ige Milch verschiedener Marken: Example Product 1; Example Product 2; Example Product 3

. Neben den reichhaltigen Nährstoffen kennzeichnet sich Moodrink durch seinen außergewöhnlichen Geschmack, der dem von traditionellen Milchgetränken aus den Alpen in der Schweiz, Frankreich und Österreich ähnelt.

ÜBER BETTERMOO(D) FOOD CORPORATION

bettermoo(d) Food Corporation ist ein innovatives Unternehmen für pflanzliche Milchalternativen im Bereich Lebensmittel und Getränke mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, das mit MoodrinkTM ein nahrhaftes Milchalternativgetränk mit einem revolutionären Geschmack auf den Markt bringt. MoodrinkTM enthält eine Mischung von Kräutern und Blumen, ähnlich dessen, was Kühe vor der Zeit der Massentierhaltung gefressen haben. Ähnlich wie bei reichhaltigen Milchprodukten werden MoodrinkTM pflanzliche Fette und Vitamine hinzugesetzt, sodass die Verbraucher in keiner Weise auf Geschmack verzichten müssen. Der MoodrinkTM ist erst der Anfang der Revolution für bettermoo(d), das in Vancouver ansässige Unternehmen für Milchalternativen.

Getreu dem Motto What A Cow Eats and A Human Needs (Was die Kuh frisst und der Mensch braucht) hat sich bettermoo(d) zum Ziel gesetzt, milchfreie Produkte zu produzieren, die sowohl für den Menschen als auch für den Planeten gut sind, wobei sichergestellt wird, dass alle Produkte nährstoffreich sind und aus nachhaltigen Quellen stammen und dass sie zudem den großartigen Geschmack traditioneller Milch aus den Alpenregionen der Schweiz, Frankreichs und Österreichs nachbilden. In Zusammenarbeit mit Lebensmittelwissenschaftlern verfolgt das Unternehmen das Ziel, kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsprogramme für Lebensmittel durchzuführen, um eine vollständige Produktlinie von Milchalternativen, einschließlich Moogurt und Buetter, sowie viele andere Produkte auf den Markt zu bringen, die besser für SIE und für den Planeten sind.

FÜR DAS BOARD of DIRECTORS

Nima Bahrami

Chief Executive Officer und Direktor

bettermoo(d) Food Corporation

