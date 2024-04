Beiersdorf-Aktie: Langfristig ein solides Investment, doch wie sieht die Zukunft aus?

Lange Zeit führte die Beiersdorf-Aktie (WKN: 520000) an der Börse ein Schattendasein. Dabei glänzte das Unternehmen stets mit einer soliden Marktpositionierung und guten Fundamentaldaten. Lediglich beim Thema Wachstum und Shareholder Value hätte es, vor allem mit Blick auf die internationale Konkurrenz, Verbesserungen geben können.

Das letzte Geschäftsjahr 2023 scheint hier aber wesentliche Neuerungen gebracht zu haben. Auch der Aktienkurs legte kräftig zu. Ein neues Allzeithoch wurde erreicht. Die Aktie des Hamburger Konsumgüterherstellers gehört sogar zu den besten Titeln im Dax 40.

Aber was wäre aus den Investitionen der letzten 20 Jahre geworden? Dieser Frage wollen wir heute ebenso nachgehen wie der Frage, was die Zukunft bringen könnte.

Beiersdorf: Langfristig ein solides Investment

Hilfestellung bei der Beantwortung könnte der von Beiersdorf zur Verfügung gestellte Renditerechner geben. Nimmt man hier als Startdatum den 26.03.2004 und einen Betrag von 1.000 Euro, so hätte man damals 34 Aktien erwerben können.

Bis heute ist aus diesem Startkapital ein Endwert von 4.561,10 Euro herangewachsen. Dies entspricht einer Gesamtrendite ohne Dividenden von 374,59 % oder 8,09 % jährlich.

Das ist kein schlechter Wert, aber auch keine besondere Outperformance. Zieht man die Inflation ab, bleibt ein mittlerer einstelliger Zuwachs.

Deutliche Outperformance in den letzten beiden Jahren

Besser sieht es über einen Zeitraum von 30 Jahren aus, wo sich eine jährliche Rendite von rund 10 % ergibt. Der größte Zuwachs wurde aber in den letzten beiden Jahren erzielt. Hier liegt der jährliche Wertzuwachs bei durchschnittlich 19,8 % pro Jahr. Das Timing war also entscheidend für eine überdurchschnittliche Rendite.

Rekorde über Rekorde

Die zuletzt gute Aktienentwicklung spiegelt dabei am Ende wohl nur die ebenfalls gute operative Entwicklung von Beiersdorf im schwierigen, inflationsgeprägten Umfeld wider. Hier konnte der Beiersdorf Konzern im Gesamtjahr 2023 den Konzernumsatz organisch um 10,8 % auf einen Rekordwert von 9,5 Mrd. Euro steigern. Auch das EBIT stieg trotz erheblicher Investitionen von 1,16 Mrd. Euro auf 1,27 Mrd. Euro. Die entsprechende Umsatzrendite verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 13,4 %. Besonders stark entwickelte sich der Unternehmensbereich Consumer mit der Kernmarke Nivea.

Solider Ausblick gibt Zuversicht

Auch für das laufende Jahr 2024 erwartet Beiersdorf ein Umsatzwachstum über dem des Marktes, was nichts anderes bedeutet, als Marktanteile zu gewinnen. Konkret soll das organische Umsatzwachstum auf Konzernebene im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen. Zugpferd bleibt wieder das Consumer-Segment. Die EBIT-Umsatzrendite soll hier gegenüber dem Vorjahr um weitere 50 Basispunkte gesteigert werden bei einem mittleren einstelligen Umsatzzuwachs.

Dividende und Aktienrückkäufe beflügeln Aktienkurs von Beiersdorf

Nicht nur das starke Wachstum überzeugt die Anleger. Auch die neue Shareholder Value-Strategie von Beiersdorf dürfte so manchen Skeptiker überzeugt haben. So soll die Dividende erstmals seit Jahren um 30 Euro-Cent auf einen Euro erhöht werden. Zudem wurde ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Mio. Euro angekündigt.

Natürlich wäre noch deutlich mehr möglich, denn der Konzern verfügt über hohe liquide Mittel. Die kurz- und langfristigen Wertpapiere inklusive der liquiden Mittel und Zahlungsäquivalente belaufen sich auf über 5 Mrd. Euro. Das ist viel Geld für ein Unternehmen, das mit 30 Mrd. Euro bewertet wird.

Allerdings muss man auch nach Abzug der freien Liquidität einen saftigen Aufschlag für das Geschäftsmodell bezahlen. So liegt der Free-Cashflow-Multiplikator bezogen auf den Enterprise Value bei über 50 und das erwartete KGV bei über 30 (Stand: 25.3.24, aktien.guide).

Bei der Bewertung könnte es also durchaus Rückschlagspotenzial geben, sollten sich die Wachstumsfantasien langfristig nicht bestätigen. Für einen weiteren starken Kursanstieg in der Zukunft müssten allerdings positive Überraschungen geliefert werden. Gerade hier habe ich aus heutiger Sicht noch einige Zweifel. Insbesondere die im Vergleich zum Jahr 2023 schwächere Wachstumsprognose gibt dazu Anlass.

