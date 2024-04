Mercedes-Benz: Value-Aktien haussieren. Der Autobauer hat ein 6,4er KGV und 6,9% Dividendenrendite!

Die Value-Aktien am deutschen Markt haussieren. Mercedes-Benz bricht auf das 52-Wochenhoch aus. Mit einem KGV von 6,4 und einer 6,9%igen Dividendenrendite ist der Zykliker eine waschechte Value-Aktie. Kurzfristig helfen diese guten Neuigkeiten aus China, wo die Absätze im März stiegen und neue Kaufanreize durch Peking gesetzt werden. Zudem wird Mercedes-Benz auch über 2030 hinaus noch seine margenstarken Verbrenner verkaufen!

Der Autosektor wird entdeckt. Gute Neuigkeiten aus China helfen.

Am deutschen Aktienmarkt hat eine Renaissance der Value-Aktien begonnen. Darunter werden Aktien verstanden, die ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) und / oder eine hohe Dividendenrendite aufweisen. Mit Daimler Truck, Traton, Deutz, Jungheinrich, Munich RE und SAF Holland sind einige Aktien durchgezogen. Seit der letzten Woche wird der Autosektor entdeckt. Aktien wie BMW und Mercedes-Benz steigen auf das 52-Wochenhoch. Nachrichten aus China treiben die Kurse an: Im März kletterten die Auslieferungen laut PCA-Daten um 7 % auf 1,7 Millionen Autos gegenüber dem Vorjahr. Zudem möchte Peking den Automobilmarkt mit laxeren Vorschriften bei Autokrediten ankurbeln. Wegen der Bedeutsamkeit des chinesischen Marktes für die deutschen Autobauer reagieren die Aktien freundlich. Mercedes-Benz möchte allein im Jahr 2024 gut 15 neue Modelle in China einführen. Deren Nachfrage könnte damit positiv überraschen.

