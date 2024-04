ROUNDUP/Aktien New York: Leichte Gewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben zu Beginn der neuen Börsenwoche etwas zugelegt. Der Dow Jones Industrial stieg am Montag zuletzt um 0,16 Prozent auf 38 967,33 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,27 Prozent auf 5218,50 Punkte hinauf. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,37 Prozent auf 18 174,92 Punkte.

Der ruhige Verlauf auf hohem Niveau dürfte sich in der neuen Woche fortsetzen. Bremsend wirkt der Renditeanstieg am Anleihenmarkt. Die Verzinsung zehnjähriger US-Staatspapiere stieg mit 4,47 Prozent auf den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres. Die Hoffnung auf sinkende Leitzinsen der US-Notenbank Fed ist also gedämpft.

Beim Flugzeugbauer Boeing reißen die Pannen nicht ab. Eine Passagiermaschine der US-Fluggesellschaft Southwest Airlines verlor während des Starts in Denver eine Abdeckung eines ihrer Triebwerke. Die Anleger beunruhigte dies wenig, die Boeing-Aktien notierten zuletzt 0,1 Prozent im Plus.

Tesla-Aktien bügelten den Kursrutsch vom Freitag aus und gewannen 4,4 Prozent. Der Hersteller von E-Autos will sein seit Langem in Aussicht gestelltes Robotaxi im August vorstellen. Firmenchef Elon Musk kündigte die Präsentation auf seiner Online-Plattform X an.

Der Anstieg von Kryptowährungen beschleunigte sich am Montag. Der Bitcoin überwand wieder die Marke von 72 000 US-Dollar. Das befeuerte die Kurse börsennotierter Plattformbetreiber wie Coinbase , dessen Kurs um 4,1 Prozent stieg./edh/he