ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Aurubis auf 81 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Aurubis von 107 auf 81 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Schmelzlöhne an den Spot-Märkten für Kupfer seien zuletzt stark gefallen, schrieb Analyst Cornelis Kik in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Schwankungen im ersten Quartal des Jahres seien zwar nicht ungewöhnlich, das Ausmaß des Rückgangs sei in diesem Fall aber überraschend. Zum Jahresende hin dürfte aber eine Erholung der Preise einsetzen./bek/la

