Martin bespricht heute folgende Aktien: Münchener Rück, Deutsche Telekom, Scout24, Nordex, Infineon, Elmos Semiconductor, Rheinmetall, Perion NEtwork, Take Two, Amazon, Taiwan Semi, Microchip und Nvidia.

Vor den wichtigen Inflationsdaten, die morgen in den USA veröffentlicht werden, tritt der Dax vorsichtshalber heute den Rückzug an. Besonders stark zerrt Rheinmetall-Aktie am Dax, die nach einem guten Start in den Tag plötzlich vom Allzeithoch direkt einbricht. Ist das eine Chance für Neueinsteiger?

Taiwan Semiconductor kann sich derweil über eine kräftige Finanz-Spritze freuen, um die Fertigung in den USA voranzutreiben. Kann der Halbleiter-Superstar noch weiter laufen? Und apropos Superstar: die Nvidia-Aktie, die zuletzt etwas geschwächelt hat, wird auch wieder mit einem neuen Kursziel versorgt. Wo es liegt und wie wahrscheinlich das Erreichen dieses Ziels ist, dazu heute mehr in der Sendung.