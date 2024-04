ROUNDUP: Siemens-Aufsichtsrat verlängert mit Konzernchef Roland Busch

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Roland Busch bleibt Vorstandsvorsitzender des Technologiekonzerns Siemens . Der Aufsichtsrat kündigte die Verlängerung des Kontrakts um fünf Jahre zum 1. April 2025 an, wie Siemens am Dienstag in München mitteilte. Darüber hinaus sei geplant, das Mandat von Vorstandsmitglied Cedrik Neike im Juni 2025, wenn der derzeitige Vertrag auslaufe, um fünf Jahre zu verlängern. Neike führt die Sparte Digital Industries.

Der Gesamtbetriebsrat begrüßte die Verlängerungen. Siemens sei mit der digitalen und nachhaltigen Transformation, bei der sich Hardware und Software verbinden, auf dem richtigen Weg, sagte die GBR-Vorsitzende Birgit Steinborn. Sie gehe davon aus, dass mit Busch die konstruktive Sozialpartnerschaft mit den Arbeitnehmervertretungen fortgeführt werde.