Widerstand: 18.330 18.427 Unterstützung: 17.966 18.050

Dax-Rückblick:

Der Dax entschied sich am gestrigen Nachmittag für die bärische Variante der beiden skizzierten Szenarien und brachte den „Rücksetzer Richtung 17.900 Punkte".

In dem recht plötzlichen Sell-Off am Nachmittag verlor der Index zügig über 200 Punkte, das Tagestief lag um 17.866 Punkte. Wer nun gedacht hatte dass ein neuer Abwärtstrend beginnt, wurde allerdings getäuscht. Im nachbörslichen Handel wurde der Sell-Off vom Nachmittag komplett wieder egalisiert. Diese Erholung setzt sich am Freitagmorgen nahtlos weiter fort.

Dax-Ausblick:

Nachdem der Index gestern Nachmittag die 17.900er-Marke abarbeiten konnte, ist die Marktbereinigung seit dem Monatsstart nun potenziell beendet, entsprechend wird nun die Longseite wieder attraktiv(er).

Der Index lief dann heute Vormittag in einer sehr starken Performance an die Abwärtstrendlinie im Vier-Stundenchart (siehe Chart unten). Kann diese per Stundenschluss überwunden werden wäre der Weg frei auf der Oberseite in den Bereich 18.300/30 Punkte, danach der Bereich um 18.427 Punkte. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Quelle: Tradingview

