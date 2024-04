Dieser Dividendenkönig mit über 3 % Dividendenrendite ist jetzt sehr weit oben auf meiner Watchlist! (nicht Coca-Cola oder PepsiCo!)

Ein Dividendenkönig mit über 3 % Dividendenrendite, der auf der Watchlist ganz oben ist? Vielleicht denkst du an Coca-Cola oder PepsiCo. Zugegebenermaßen zählen diese Aktien dazu, wobei PepsiCo nicht immer eine solch hohe Ausschüttungsrendite mitbringt. Aber um die Katze aus dem Sack zu lassen: Um diese zwei Dividendenaktien geht es heute nicht.

Ein anderer Dividendenkönig, der nicht weniger interessant ist, heißt Hormel Foods (WKN: 850875). Auch hierbei handelt es sich um einen US-amerikanischen Lebensmittelkonzern. Mit einem Portfolio bestehend aus mehr aus über 100 Produkten, wovon 40 in den USA in der beliebtesten oder zweitbeliebtesten Wettbewerbsposition sind, glaube ich: Es ist ausreichende Qualität vorhanden.

Sehen wir uns daher die Dividende von Dividendenkönig Hormel Foods näher an. Sowie das aktuelle Zahlenwerk, die Bewertung und mehr.

Dividendenkönig mit über 3 % Dividendenrendite: Hormel Foods

Alleine die Dividende von Hormel Foods ist ziemlich interessant. Derzeit zahlt das Management 0,2825 US-Dollar an die Investoren aus. Bei dem aktuellen Aktienkurs von 34,73 US-Dollar entspricht das einer Dividendenrendite von 3,25 %. Ein Wert, der mittel- bis langfristig nur ein Vorgeschmack der eigenen Möglichkeiten sein dürfte.

Bei Hormel Foods verpflichtet nämlich offensichtlich nicht nur die adelige Historie zu Dividendenwachstum. Der Dividendenkönig erhöhte in den vergangenen Jahren stets deutlicher die eigene Ausschüttung je Aktie. Zum Winter beispielsweise von 0,275 US-Dollar auf 0,2825 US-Dollar, was einem Wachstum von 2,7 % im direkten Vergleich entsprochen hat. Zuvor wurde die Ausschüttung je Aktie und Vierteljahr von 0,26 US-Dollar auf die 0,275 US-Dollar erhöht. Das entsprach sogar einem Dividendenwachstum von fast 6 % im Jahresvergleich.

In den vergangenen zehn Jahren lag das durchschnittliche Dividendenwachstum bei 3,6 % pro Jahr. Wenn diese Entwicklung weiterginge, könnten wir durchaus in sechs Jahren 4 % Dividendenrendite erreichen. Das erscheint nicht uninteressant. Wir sprechen hier schließlich von einem Dividendenkönig, der auch danach noch weiteres Wachstum liefern könnte.

Hormel Foods lieferte im Geschäftsjahr 2023 ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,61 US-Dollar auf bereinigter Basis. Das Ausschüttungsverhältnis läge bei ca. 70 % auf Basis dieses Wertes. Ein Wert, der in etwa auf der Höhe von Dividendenkönigen wie Coca-Cola liegt. Im ersten Quartal des abweichend verlaufenen Geschäftsjahres 2024 lag das Ergebnis je Aktie hingegen bei 0,41 US-Dollar. Auf Basis dieses Wertes erhielten wir ein moderateres Ausschüttungsverhältnis von 68 %. Ich denke daher, dass die Dividende je Aktie durchaus nachhaltig ist.

Fundamentale Bewertung, Wachstum, Insider

Der Grund, warum die Aktie von Hormel Foods derzeit so preiswert ist, hängt mit dem derzeitigen Wachstum zusammen. Der US-amerikanische Lebensmittelkonzern schaffte in den vergangenen Quartalen nicht unbedingt die stärksten Zuwächse. Dafür soll jedoch der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 von 12,1 Mrd. US-Dollar auf 12,2 bis 12,5 Mrd. US-Dollar klettern.

Das Ergebnis je Aktie könnte stagnieren. Nach 1,61 US-Dollar bereinigt für 2023 prognostiziert das Management nun 1,51 bis 1,65 US-Dollar auf bereinigter Basis. Mit dem Wert für das erste Quartal legte das Management bereits den Grundstein für ein Erreichen des oberen Endes der Prognosespanne. Trotzdem ist Stagnation ein wahrscheinliches Szenario. Aber selbst auf Basis des 2023er Wertes von 1,61 US-Dollar läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 21,6. Das ist für einen Dividendenkönig nicht unbedingt zu teuer. Wobei operatives Wachstum mittel- bis langfristig der Schlüssel für eine gute Gesamtrendite sein wird. Hier wird es entscheidend sein, dass Hormel Foods Pricing-Power ausspielen kann oder durch neue Produkte wieder moderate Zuwächse ermöglicht.

Ebenfalls entscheidend ist für mich, dass Hormel Foods zu 48 % im Besitz der Hormel Stiftung ist. Das stellt sicher, dass der wesentliche Großinvestor langfristig-orientiert ist. Sowie unternehmensorientierte Entscheidungen forciert. Vermutlich auch für ein langfristiges Wachstum und Dividendenwachstum. Für mich hervorragende Aussichten, die dem Dividendenkönig das notwendige Skin-in-the-Game und auch strategische Element verleihen.

Ein spannender Dividendenkönig

Hormel Foods besitzt zugegebenermaßen seine Baustellen und derzeit ist das leider das operative Wachstum. Aber die Baustelle erscheint mir lösbar. Entscheidender ist, für mich, dass die Bewertung jetzt günstiger ist. Ein KGV von 21,6 und über 3,2 % Dividendenrendite erscheinen mir fair für das Gesamtpaket, das dieser Dividendenkönig derzeit ermöglicht.

Positive empfinde ich auch die Stiftung im Hintergrund, die das Eigeninteresse stabiler und leicht wachsender Dividenden haben dürfte. Mit 58 Dividendenerhöhungen ist Hormel Foods bereits ein Dividendenkönig. Aber einer, der jetzt noch deutliches Potenzial entfalten könnte.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola, Hormel Foods und PepsiCo. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von PepsiCo.

