GNW-Adhoc: Unispace Group kündigt Ernennung eines neuen CEO für den EMEA-Raum an

^LONDON, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Unispace Group gibt heute die

Einstellung von Rob Frank als CEO, Corporate Interiors, EMEA, mit Sitz in London sowie wichtige Ergänzungen des wachsenden Führungsteams für den EMEA-Raum bekannt. Herr Frank ist ein erfahrenes Verwaltungsratsmitglied und hat profitables Wachstum für multinationale Arbeitsplatzausstattungsunternehmen wie BW: Workplace Experts, Morgan Sindall und Overbury ermöglicht. Herr Frank wird in den EMEA-Märkten für die durch gängige Bereitstellung des Angebots von Unispace für die Einrichtung von Unternehmensarbeitsplätzen für Kunden über den gesamten Lebenszyklus von Strategie, Design und Bau verantwortlich sein. Herr Frank dazu: ?Es ist eine fantastische Gelegenheit, bei einem so fortschrittlichen Unternehmen mit einem einzigartigen Angebot einzusteigen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir für unsere wertvollen Kunden in ganz Europa hervorragende Leistungen erbringen und uns auf die Integration von Dienstleistungen konzentrieren." Außerdem wird David Broderick in seiner neu geschaffenen Position als Head of Operations, EMEA in den Geschäftsbereich Corporate Interiors von Unispace eintreten. Herr Broderick verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz bei der Durchführung und Leitung von Bauprojekten in verschiedenen Sektoren, wie z. B. Innenausbau, Unternehmensbüros, Biowissenschaften und Finanzwesen, um nur einige zu nennen. Herr Broderick ist Rob Frank unterstellt und wird in der gesamten Region die Umsetzung des integrierten Methodikansatzes von Unispace leiten und das Unternehmen dabei unterstützen, die nächste Wachstumsphase zu erreichen. Schließlich hat die Unispace Group auch Charlotte Sword, die vom weltbekannten Unternehmen Foster + Partners kommt, in einer globalen Rolle als Group Chief People Officer ernannt. Frau Sword verfügt über fast 30 Jahre branchenübergreifende Erfahrung und hat globale HR-Teams in verschiedenen Ländern geleitet. Seit der Übernahme durch die Private-Equity-Firma PAG im Jahr 2020 hat Unispace sein Dienstleistungsangebot für seine Kunden durch gezieltes organisches Wachstum und die in den letzten Jahren erfolgten Übernahmen von Bulb, BPE und Downstream auf neue Branchen und Märkte ausgeweitet. Dadurch verlagerte das Unternehmen seinen Schwerpunkt von Unternehmensinterieurs auf ein Portfolio von Marken, darunter Unispace Life Sciences (stark regulierte Branchen) und Downstream (markenorientierte Erlebniswelten). Die Neueinstellungen werden das erweiterte Dienstleistungsangebot der Unispace Group ergänzen und die Kapazitäten für die Bereitstellung von Dienstleistungen in großem Umfang auf globaler und lokaler Ebene sowie in verschiedenen Branchen optimieren. Die Ankündigungen folgen auf die Nachricht, dass Justin Tydeman im April zum CEO der Unispace Group ernannt wurde, ebenfalls mit Sitz im Londoner Studio. Herr Tydeman verfügt über 15 Jahre Erfahrung in CEO-Positionen bei internationalen Marktführern im Bereich Facility Services, darunter Compass Group, Selecta und PHS, und hat eine starke Erfolgsbilanz bei der Förderung von nachhaltigem Wachstum und Kundenorientierung in Dienstleistungsunternehmen. Anmerkungen der Redaktion Über die Unispace Group Ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Strategie, Design und Bau, das menschenorientierte Räume mit Sinn und Zweck schafft - in Büros, Labors und biowissenschaftlichen Einrichtungen, Gaststätten, Sportstätten und Einzelhandelsflächen. Zu den Marken des Portfolios gehören die Agentur für Erlebnisdesign Downstream (https://www.downstream.com/), Spezialist für Laborausstattung Unispace Life Sciences (https://www.unispace.com/industry-life- sciences) und das Unternehmen für Arbeitsplatzgestaltung und -bau Unispace (http://www.unispace.com/). Zu den Kunden gehören einige der größten Unternehmen und Marken der Welt, darunter Pernod Ricard, Hugo Boss, Biogen, Tata Consultancy Group, Boston Scientific, Eli Lilly, Orrick, Las Vegas Raiders und die University of Oregon, um nur einige zu nennen. Das Unternehmen beschäftigt über 800 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in mehr als 25 Ländern in Nord- und Südamerika, Asien, Europa, Australien und Neuseeland. Anna-Liisa Goshawk Head of Marketing & Communications, EMEA, Unispace anna-liisa.goshawk@unispace.com (mailto:anna-liisa.goshawk@unispace.com) Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d39000d4-f582-47d1-b706- 4c52571eb7bc https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/59ec0c67-ab5c- 4251-8807-54be9fbc862a https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3d3eac6c-98af-4033-a184- 047836194735 °