Skepsis nach DAX-Kursrutsch | Gold als sicherer Hafen? | Öl | Nahost-Konflikt | BNP Paribas

► Darum geht's im Video: Die Anleger sind wieder zurückhaltender. Die Zinserhöhungen in den USA könnten sich verzögern. Die Berichtssaison wird voraussichtlich schwache Quartalsergebnisse zeigen, aber der Ausblick könnte positiv sein. Die Binnennachfrage in Europa ist stark, während die chinesische Konjunktur schwächelt. Alles Wissenswerte zur neuen Handelswoche im neuen Video mit Kemal Bagi (BNP Paribas) und Cornelia Frey (Senior Communication Manager).



Timestamps:

00:00 ► Gedämpfte Stimmung am Aktienmarkt

03:17 ► Nahost-Konflikt & Auswirkungen auf den Ölpreis

05:15 ► Gold als sicherer Hafen?

08:33 ► Most actives BNP



🕐 Das Video wurde am 17. März 2024 um 14:30 Uhr veröffentlicht.