EQS-News: BioLizard ernennt Matthew Hall zum Director of Business Development

BioLizard ernennt Matthew Hall zum Director of Business Development

Dr. Matthew G. Hall bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im strategischen BD mit Schwerpunkt auf dem Einsatz von KI-Technologien in der Biotech- und Pharmaindustrie mit.

Mit dieser Personalie stärkt BioLizard seine Position auf dem Schweizer Markt, wo das Unternehmen kürzlich eine neue Niederlassung eröffnet hatte.

Als etablierter Partner erarbeitet BioLizard Strategien für Bioinformatik, Datenanalyse und Datenmanagement für Unternehmen in frühen Stadien der Wirkstoffentdeckung, klinischen Forschung und Diagnostik und setzt diese mit einem hochqualifizierten Team um.

Lausanne (Schweiz) und Gent (Belgien), 18. April 2024 - BioLizard, das Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen für Bioinformatik, Datenanalyse und Datenmanagement, welches die digitale Transformation in der Biowissenschaftsbranche vorantreibt, gab heute die Ernennung von Matthew Hall, PhD, zum Director of Business Development bekannt. Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Schweizer Biotech-Branche und seiner Expertise in KI und Biologie ist Matthew eine perfekte Ergänzung für das Team von BioLizard. Sein einzigartiges Profil und globales Netzwerk werden dazu beitragen, BioLizards Präsenz in der Schweiz und anderen Schlüsselmärkten weiter auszubauen und zu stärken.

Dr. Liesbeth Ceelen, CEO von BioLizard, sagte: „Wir freuen uns sehr, Matthew Hall als Director of Business Development in unserem Team der 'Lizards' – wie wir unsere Mitarbeiter gerne nennen – begrüßen zu dürfen. Seine Erfolge in der Biotechnologie und der strategischen Geschäftsentwicklung passen perfekt zu BioLizards Mission, die digitale Transformation im Life-Science-Sektor voranzutreiben. Matthew ist in der Region Lausanne stark verwurzelt und verfügt über ein etabliertes regionales und internationales Netzwerk. Mit seiner umfangreichen Erfahrung wird er den Ausbau unseres neuen Standorts voranbringen, den wir bei Biopôle gewählt haben, einem der größten Biotech-Hubs der Schweiz und einer bekannten Talentschmiede. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir mit Matthews Unterstützung unsere Präsenz in diesem wichtigen Markt und darüber hinaus weiter ausbauen können.“

Dr. Matthew Hall, Director of Business Development bei BioLizard, kommentierte: „Ich freue mich, bei BioLizard in einem Weltklasse-Team an der Schnittstelle von Biowissenschaften, Bioinformatik und KI/ML-Innovation zu arbeiten. Ich werde mich darauf konzentrieren, unsere Stärken in KI, Datenanalyse und Biologie auszuspielen und unser Geschäft strategisch zu Win-Win-Partnerschaften mit unseren Kunden auszubauen. Mein Ziel ist, die Bedürfnisse unserer Kunden mit unseren Fähigkeiten zu verbinden und aus komplexen Daten verwertbare Erkenntnisse zu schaffen. Im Rahmen des Swiss Biotech Day in der nächsten Woche habe ich zum ersten Mal Gelegenheit, BioLizard meinem Netzwerk vorzustellen. Ich freue mich sehr darauf und bin zuversichtlich, dass wir den Unternehmen in der Region einen großen Nutzen bringen können. In Zukunft werden wir auch unsere eigenen Veranstaltungen organisieren, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und noch passgenauer zu bedienen.“

Matthew bringt umfassende Branchenerfahrung aus Führungspositionen bei mehreren innovativen Start-ups mit zu BioLizard. Als Head of Product Development bei LAGOSTA spielte er eine entscheidende Rolle bei der Markteinführung eines Pharma/Biotech-konformen natürlichen Polymers. In einer früheren Position war er als Director of Strategic Partnerships bei Distalmotion tätig, einem in Lausanne ansässigen Unternehmen für chirurgische Robotik, wo er eine Serie-E-Finanzierung in Höhe von 90 Millionen CHF unterstützte und die Skalierungsbestrebungen des Unternehmens vorantrieb. Als Senior Project Leader AI bei Distalmotion war er für die Evaluierung und Implementierung von Datenmanagement-, Analyse‑, KI/ML- und Simulatorlösungen verantwortlich. Seine Erfahrung umfasst auch leitende Positionen bei QuartzBio als Senior Director Business Development, Data Integration & AI Strategy, sowie als CEO, Mit-Gründer und Vorstandsmitglied bei SimplicityBio SA. Unter seiner Führung erreichte das Unternehmen Profitabilität und wurde erfolgreich von Precision for Medicine Ltd. übernommen.

Matthew hat an der Universität Lausanne in molekularer und zellulärer Neurobiologie promoviert.



Treffen Sie Matthew Hall und das BioLizard-Team auf dem Swiss Biotech Day am 22. und 23. April in Basel, Schweiz.

Buchen Sie ein 1:1-Meeting über das Partnering System oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.

Über BioLizard

BioLizard ist ein führendes multinationales Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen für Bioinformatik, Datenanalyse und Datenmanagement, das die digitale Transformation in der Life Sciences-Branche vorantreibt. Mit Hauptsitz in Gent, Belgien, ist BioLizard ein etablierter Partner, der für Unternehmen in frühen Stadien der Wirkstoffentdeckung bis hin zur klinischen Forschung sowie der Diagnostik Datenstrategien erarbeitet und umsetzt. Das Unternehmen besteht aus einem einzigartig qualifizierten Team von mehr als 50 Experten, den „Lizards", die Fachwissen und Fähigkeiten aus den Bereichen Datenmanagement, Software-Entwicklung, Bioinformatik, komplexer Datenanalyse und KI einbringen. Die Kombination eines wissenschaftlichen Hintergrunds in Biologie und Informatik erlaubt ein einzigartiges Verständnis der kundenspezifischen Datenumgebung, um so Expertise und Lösungen bereitzustellen, die auf die Ziele des Kunden abgestimmt sind und die Wertschöpfung durch F&E optimieren. Mit der firmeneigenen BioVerse-Plattform geht BioLizard den nächsten Schritt bei der Bereitstellung maßgeschneiderter Softwarelösungen, indem es seine etablierten Programme auf die spezifischen Kundenbedürfnisse abstimmt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://lizard.bio/ und folgen Sie uns auf LinkedIn.



Kontakt

BioLizard nv

Liesbeth Ceelen, PhD

Telefon: +32 470 77 87 22

E-mail: Liesbeth Ceelen, PhDTelefon: +32 470 77 87 22E-mail: contact@lizard.bio Medienkontakt

MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49 (0)89 2102280

E-mail: Eva BauerTelefon: +49 (0)89 2102280E-mail: biolizard@mc-services.eu

