Der Angriff der Israelis auf dem Gebiet des Iran hat im Nachthandel für viel Volatilität an den Märkten gesorgt. Gold, Öl und die Indizes sehen sich mit starken Schwankungen konfrontiert. Martin beurteilt die Lage. Zum ersten Mal reagiert die Aktie von Rheinmetall nicht mehr mit einem Sprung. Was ist da los? Streaming-Platzhirsch Netflix und Intuitive Surgical, Hersteller des DaVinci Operationssystems, haben nachbörslich Zahlen gemeldet. Die Kursreaktionen waren unterschiedlich, aber die Message ist die Gleiche. Mehr dazu in der Sendung.

