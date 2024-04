Wochenrückblick: Quartalszahlen im Fokus

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Dafür haben wir die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Dafür haben wir die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



In der abgelaufenen Börsenwoche erreichten uns zahlreiche Quartalszahlen und auch einige Nachrichten in puncto US-Zinswende.





Licht und Schatten - Quartalszahlen von ASML, TSCM & Netflix



Am vergangenen Mittwoch veröffentlichte ASML die Zahlen für das erste Quartal im Jahr 2024 und hinterließ enttäuschte Investoren. Der Umsatz von ASML sank um 26 Prozent auf 5,29 Milliarden Euro. Auch die Nettomarge ließ zu wünschen übrig und fiel um 7 Prozentpunkte. In Folge dessen gab die Aktie von ASML um 3 Prozent nach. Der niederländische Konzern rechnet mit einer Steigerung der Umsätze in der zweiten Jahreshälfte.

Ganz im Gegenteil verhielten sich die Zahlen des taiwanesische Chiphersteller TSCM. Am Donnerstag veröffentlichte TSCM die Quartalszahlen für die ersten drei Monate im Jahr 2024. TSCM realisierte einen Nettogewinn von rund 6,9 Milliarden US-Dollar und übertraf somit die Erwartungen von Anlegern und Investoren. Grund für die starken Zahlen ist die hohe Nachfrage nach KI-Halbleitern.

Abschließen durfte die Quartalszahlenwoche der Streaminganbieter Netflix. Der US-amerikanische Streaminggigant glänzt mit einem kräftigen Neukundenzuwachs von 9,3 Millionen Usern. Diese Vergrößerungen des Kundenstamms ist auch der Grund für die Umsatzsteigerung um rund 15 Prozent auf 9,4 Milliarden Dollar. Nach der Veröffentlichung der Zahlen gab die Netflix-Aktie allerdings zwischenzeitlich um 6 Prozent nach.



Die Leitzinsentwicklungen der Europäische Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank (FED) könnten unterschiedlicher nicht sein. Grund dafür sind die verschiedenen Entwicklungen in puncto Inflation und Geldpolitik. Während an den Finanzmärkten zurzeit mit drei Zinssenkungen seitens der EZB noch in diesem Jahr gerechnet wird, schlägt die FED einen anderen Kurs ein. Die US-Wirtschaft erweist sich als äußerst robust, allerdings geht diese konjunkturelle Stärke mit einer hohen Inflation einher. Zuletzt stiegen die Verbraucherpreise überraschend um 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an. Angesichts der zähen Inflation vertagt die Fed eine mögliche Zinssenkung. Am Dienstag sprach der US-Notenbankchef Jerome Powell in Washington und verkündete die Möglichkeit die Leitzinsen für längere Zeit auf dem aktuellen Niveau von 5,25 bis 5,5 Prozent zu halten. Finanzminister Larry Summers eröffnete sogar die Möglichkeit einer Zinserhöhung. Eine nächste Leitzinsentscheidung der Fed steht für Anfang Mai an.Konjunktur: Auch im März sanken die deutschen Erzeugerpreise weiter. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, senkten Hersteller gewerblicher Produkte ihre Preise um durchschnittlich 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Statistik für Erzeugerpreise betrachtet die Preisentwicklung von Produkten bevor diese weiterverarbeitet werden oder in den Handel gelangen. Daher sind die Erzeugerpreise ein wichtiger Frühindikator für die zukünftige Entwicklung der Verbraucherpreise. Besonders im Nahrungsmittelbereich ließen sich signifikante Änderungen erkennen. So sanken die Erzeugerpreise für Kaffee und Milch um jeweils 7 und 11 Prozent, wohingegen sich Süßwaren um 13 Prozent verteuerten.Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort haben veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von „Jörgs Chartschule“.Quelle: HSBC

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.



Werbehinweise

Die Basisprospekte sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Durch Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter "Produkte" gelangen Sie zu der Einzelproduktansicht. Dort können unter "Downloads" die entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, sowie die relevanten Basisinformationsblätter, abgerufen werden.

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.



Lizenzhinweise

"DAX®", "TecDAX®", "MDAX®", "VDAX-NEW®", "SDAX®", "DivDAX®", "X-DAX®" und "GEX®" sind eingetragene Marken der Qontigo Index GmbH. Die Finanzinstrumente werden von der Qontigo Index GmbH oder der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.

EURO STOXX 50®, STOXX 50®, STOXX® 600 und seine Marken, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Basic Resources, EURO STOXX 50® DVP, EURO STOXX® Banks sind eingetragene Marken der STOXX Ltd. Die Finanzinstrumente werden von STOXX Ltd., der Deutsche Börse AG oder einer ihrer verbundenen Gesellschaften nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.

Der "S&P 500®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500®.

Nasdaq® und Nasdaq-100 Index® sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (gemeinsam mit den mit ihr verbundenen Gesellschaften als die "Gesellschaften" bezeichnet) und für die Nutzung durch die HSBC Continental Europe S.A., Germany an diese lizenziert. Die Gesellschaften machen keine Aussage über die Rechtmäßigkeit oder die Eignung der Wertpapiere. Die Wertpapiere werden von den Gesellschaften weder begeben, empfohlen, verkauft oder beworben. DIE GESELLSCHAFTEN ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEN WERTPAPIEREN.

Der Nikkei Stock Average ("Index") ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. (der "Indexsponsor"). "Nikkei", "Nikkei Stock Average" und "Nikkei 225" sind Marken des Indexsponsor. Der Indexsponsor behält sich alle Rechte, einschließlich des Copyrights, an dem Index vor.

Der "Dow Jones Industrial Average®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Dow Jones Industrial Average®.

Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf