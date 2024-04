Dax-Widerstand: 18.200 18.570 Dax-Unterstützung: 17.880 17.500

Dax-Rückblick:

Nachdem der entscheidende Widerstand um 17.880 Punkte (fungiert nun als Unterstützung, grün im Chart unten) gestern Abend im nachbörslichen Handel bereits deutlich überwunden werden konnte, geht es heute Früh zum Handelsstadt eine Etage höher.

Knapp oberhalb der 18.000 Punkte-Marke-war dann zunächst jedoch erst einmal Feierabend für die Käufer, es setzten größere Gewinnmitnahmen ein.

Dax-Ausblick:

Ausgehend vom vorbörslichen Tief am vergangenen Freitag um 17.500 Punkte hat der Index in den vergangenen beiden Handelstagen zwischenzeitlich mehr als 500 Punkte zulegen können. Die Käufer haben sich somit zumindest erst einmal eine kleine Verschnaufpause verdient.

Nun rückt der Abwärtstrend im 4-Stundenchart in den Fokus der Händler. Kann sich der DAX in den kommenden Handelstagen oberhalb dieser Trendlinie etablieren, würde weiteres Aufwärtspotenzial Richtung 18.200 Punkte - potentiell deutlich höher entstehen.

Die Unterstützung um 17.880 Punkte sollte dafür nun allerdings nicht mehr unterboten werden.

Quelle: Tradingview

