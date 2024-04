EQS-News: HAMBORNER REIT AG startet mit erneutem Umsatz- und Ergebniszuwachs ins Jahr 2024

EQS-News: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

HAMBORNER REIT AG startet mit erneutem Umsatz- und Ergebniszuwachs ins Jahr 2024



23.04.2024 / 07:00 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

HAMBORNER REIT AG startet mit erneutem Umsatz- und Ergebniszuwachs ins Jahr 2024

Solide operative Geschäftsentwicklung

Erhöhung der Miet- und Pachterlöse um 3,1 % auf 23,4 Mio. Euro

Anstieg des FFO um 2,6 % auf 14,0 Mio. Euro

Nettovermögenswert (NAV) je Aktie bei 10,19 Euro (+1,7 % YTD)

Bestätigung der Gesamtjahresprognose 2024

GESCHÄFTSZAHLEN ZUM ERSTEN QUARTAL 2024

Duisburg, 23. April 2024 – Die HAMBORNER REIT AG hat an die positive Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres angeknüpft und im ersten Quartal 2024 weitere Zuwächse auf Umsatz- und Ergebnisebene verzeichnen können.

Die Miet- und Pachterlöse beliefen sich auf 23,4 Mio. Euro und lagen damit 3,1 % über dem Niveau der Vorjahresperiode. Dabei profitierte die Gesellschaft von den Immobilienakquisitionen des Vorjahres sowie weiteren vertraglich festgelegten Mietanpassungen infolge der Inflationsentwicklung (Indexmieterhöhungen). Auf vergleichbarer Basis (Like-for-like) lagen die Mieterlöse in den ersten drei Monaten um 2,1 % über dem Vorjahresquartal.

Beeinflusst durch die Mietsteigerungen erhöhten sich die Funds from Operations (FFO) im Berichtsquartal um 2,6 % auf 14,0 Mio. Euro. Der FFO je Aktie lag dementsprechend bei 0,17 Euro.

Die Finanzsituation der Gesellschaft verbleibt komfortabel. Die REIT-Eigenkapitalquote lag zum 31. März 2024 mit 56,1 % weiterhin auf hohem Niveau. Der Loan-to-value (EPRA-LTV) reduzierte sich gegenüber dem Jahresende 2023 auf 42,6 %.

PORTFOLIOENTWICKLUNG

Im Verlauf des ersten Quartals 2024 haben keine Veränderungen innerhalb des Immobilienbestandes stattgefunden. Das Portfolio setzt sich damit weiterhin aus 67 Büro- und Einzelhandelsobjekten mit einem Gesamtvolumen von 1.471,0 Mio. Euro zusammen. Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie lag zum 31. März 2024 mit 10,19 Euro rd. 1,7 % über dem Niveau zum Jahresende 2023 (10,02 Euro).

OPERATIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Auch auf operativer Ebene konnte die Gesellschaft ihre positive Entwicklung fortsetzen. In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres wurden Verträge für Mietflächen von rd. 19.000 m² abgeschlossen (Vorjahresquartal: rd. 23.000 m²), wobei ein Anteil von rd. 74 % auf Einzelhandelsflächen entfiel. Dabei lag die Verbleibquote mit 90 % erneut auf äußerst hohem Niveau und unterstreicht die ausgeprägte Zufriedenheit der Bestandsmieter.

Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) entwickelte sich stabil und lag zum 31. März 2024 bei 6,3 Jahren, wobei die Laufzeiten innerhalb des Einzelhandels- und Büroportfolios 7,6 bzw. 4,6 Jahre betrugen. Die EPRA-Leerstandsquote lag mit 3,0 % weiterhin auf niedrigem Niveau.

AUSBLICK

Aufgrund der weiterhin planmäßigen und positiven Geschäftsentwicklung im ersten Quartal hält die Gesellschaft an ihrer im Geschäftsbericht 2023 veröffentlichten Einschätzung zur Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf fest und erwartet Miet- und Pachterlöse zwischen 91,0 und 92,5 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (FFO) wird sich voraussichtlich auf 49,0 bis 50,5 Mio. Euro belaufen.

DIVIDENDE & HAUPTVERSAMMLUNG

Am kommenden Donnerstag, 25. April 2024 findet die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft als Präsenzveranstaltung in Mülheim an der Ruhr statt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen die Ausschüttung einer erhöhten Dividende in Höhe von 0,48 Euro je Aktie vor. Unter Berücksichtigung des aktuellen Aktienkurses entspräche dies einer Dividendenrendite von rd. 7,0 %. Die Auszahlung der Dividende wird am 30. April 2024 stattfinden.

WESENTLICHE FINANZ- UND PORTFOLIOKENNZAHLEN ZUM 31. MÄRZ 2024

Q1 2024 Q1 2023 Veränderung Erlöse aus Mieten und Pachten 23,4 Mio. € 22,7 Mio. € +3,1 % Betriebsergebnis 7,7 Mio. € 7,7 Mio. € -0,4 % Ergebnis der Periode 4,7 Mio. € 4,5 Mio. € +2,6 % Funds from Operations 14,0 Mio. € 13,6 Mio. € +2,6 % Funds from Operations (FFO) je Aktie 0,17 € 0,17 € +2,6 % 31. März 2024 31. Dez. 2023 Veränderung REIT EK-Quote 56,1 % 55,1 % +1,0 %-Punkte Loan to Value (LTV) 42,6 % 43,5 % -0,9 %-Punkte EPRA Net Asset Value (NAV) 828,5 Mio. € 814,9 Mio. € +1,7 % EPRA Net Asset Value (NAV) je Aktie 10,19 € 10,02 € +1,7 % EPRA Net Tangible Assets (NTA) 828,2 Mio. € 814,6 Mio. € +1,7 % EPRA Net Tangible Assets (NTA) je Aktie 10,18 € 10,01 € +1,7 % Anzahl der Immobilien 67 67 0 Verkehrswert des Immobilienportfolios 1.471,0 Mio. € 1.471,0 Mio. € 0,0 % EPRA Leerstandsquote 3,0 % 2,7 % +0,3 %-Punkte Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge 6,3 Jahre 6,4 Jahre -0,1 Jahre

Die vollständige Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2024 steht im Bereich Finanzberichte auf der Internetseite der Gesellschaft zum Download zur Verfügung. Weiterührende Informationen zu den dargestellten Kennziffern können dem Glossar entnommen werden.

ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit verteiltes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,5 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an etablierten Standorten sowie attraktive Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.

KONTAKT

Christoph Heitmann

Head of Investor Relations, Financing & Corporate Communications

T: +49 (0)203 54405-32

M: info@ir.hamborner.de

W: www.hamborner.de

