GNW-Adhoc: QIAGEN erweitert Tuberkulose-Portfolio: Neues NGS-Panel unterstützt Echtzeit-Überwachung und Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen

^VENLO, Niederlande, April 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN;

Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Einführung des QIAseq xHYB Mycobacterium tuberculosis Panel zu Forschungszwecken bekannt gegeben. Das neue Produkt unterstützt den Kampf gegen Tuberkulose (TB), die Infektionskrankheit mit den weltweit meisten Todesfällen. QIAGEN unterstützt TB-Management und -Kontrolle weltweit, unter anderem mit dem führenden diagnostischen Test QuantiFERON-TB Gold Plus. Das neue Panel ermöglicht kulturfreies Whole Genome Sequencing (WGS) direkt aus Proben wie Sputum oder Zerebrospinalflüssigkeit. Diese Innovation liefert deutlich schnellere Ergebnisse und ermöglicht eine Echtzeit-Epidemiologie von TB- Ausbrüchen. Damit adressiert das Panel einen kritischen Bedarf in der TB- Überwachung und -Kontrolle. Das QIAseq xHYB Mycobacterium tuberculosis Panel ist ein bedeutender Fortschritt bei der Lösung des Problems des bakteriellen WGS aus komplexen Wirtsproben. Zum Einsatz kommt dabei Next-Generation-Sequencing (NGS). Das Panel wurde auf Grundlage der sieben wichtigsten Tuberkuloselinien entwickelt und deckt damit das gesamte Erregerspektrum ab. Es macht eine vier- bis sechs-wöchige Bakterienkultur überflüssig und beschleunigt so erheblich die Zeit, bis Ergebnisse vorliegen. ?Mit dem neuen QIAseq xHYB Mycobacterium tuberculosis Panel setzen wir unser Engagement fort, weltweiten Gesundheitsrisiken wie Tuberkulose und antimikrobielle Resistenzen entgegenzutreten", erklärt Nitin Sood, Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences bei QIAGEN. ?Dieses innovative Panel macht nicht nur den Arbeitsalltag von Fachkräften und Wissenschaftlern einfacher, sondern ermöglicht es, TB-Ausbrüchen in Echtzeit zu verfolgen. Dies ist ein entscheidender Aspekt, um die Ausbreitung dieser verheerenden Krankheit zu stoppen und die wachsende Gefahr einer arzneimittelresistenten Tuberkulose in den Griff zu bekommen." ?Dieses Panel hat mehrere innovative Aspekte. Es ermöglicht die Gesamtgenomanalyse von klinischen Proben, vermeidet, dass sich Arbeitsabläufe durch Kultivierung verzögern, und berücksichtigt genetische Diversität", so Daniela Maria Cirillo, MD, PhD, Leiterin der Emerging Bacterial Pathogens Unit am IRCCS San Raffaele Scientific Institute in Mailand, Italien. Das QIAseq xHYB Mycobacterium tuberculosis Panel spielt darüber hinaus eine entscheidende Rolle bei Erkennung und Management antimikrobieller Resistenzen (AMR), einem zunehmend drängenden Problem bei der Behandlung von TB. Das Panel deckt alle AMR-bezogenen Gene ab und ermöglicht die Identifizierung resistenter TB-Stämme, unter anderem der multiresistenten Tuberkulose (MDR-TB; Multidrug- Resistant Tuberculosis). Diese wird von Bakterien verursacht, die nicht auf die wirksamsten Erstlinienmedikamente gegen TB ansprechen. Durch die Überwachung von TB, einschließlich arzneimittelresistenter Stämme, die in rund 4 % aller TB-Fälle vorkommen(1), lässt sich nachverfolgen, wie Resistenzen entstehen und wie sie sich verbreiten. Dies liefert wesentliche Informationen für die Aktualisierung von Behandlungsleitlinien und beschleunigt Forschung und Entwicklung neuer Methoden zur Behandlung und Diagnose von TB, was letztlich bessere Behandlungsergebnisse ermöglicht. Tuberkulose ist eine ansteckende bakterielle Infektion, die sich hauptsächlich über den Husten von Patientinnen und Patienten mit der aktiven Form der Krankheit verbreitet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass es im Jahr 2022 weltweit mehr als 10 Millionen neue Fälle aktiver TB und 1,3 Millionen Todesfällen gab. QIAGEN setzt sich für das Tuberkulose-Management weltweit ein. Die führende Diagnostiklösung QuantiFERON-TB Gold Plus erkennt latente TB-Infektionen präzise. Der Assay identifiziert Interferon-Gamma, das von T-Zellen als Reaktion auf TB-spezifische Antigene freigesetzt wird. Im Gegensatz zum über 100 Jahre alten Tuberkulin-Hauttest (TST) erfordert QuantiFERON-TB Gold Plus nur einen Arztbesuch und ist zudem leistungsfähiger. Weltweit wurden bereits über 100 Millionen QuantiFERON-TB-Tests verwendet, um TB zu erkennen, und mehr als 1.500 Studien veröffentlicht, in denen der Test zum Einsatz kam. Schätzungen zufolge ist eine von vier Personen weltweit mit latenter TB infiziert. 5 bis 10 % davon werden im Laufe ihres Lebens aktive TB entwickeln. Die CDC und die WHO befürworten den Einsatz von QuantiFERON-TB Gold Plus im Kampf gegen die globale TB-Epidemie. QIAGEN wird das QIAseq xHYB Mycobacterium tuberculosis Panel auf der ESCMID Global 2024 (ehemals ECCMID) in Barcelona, Spanien, vom 27. bis 30. April 2024 an Stand D20 präsentieren. Besucherinnen und Besucher können auch an den Diagnostic Insights mit Beiträgen von Branchenexperten und an Vorführungen von Diagnostiktechnologien wie der digitalen PCR-Plattform QIAcuityDx, dem QIAstat- Dx Analyzer 2.0 und QIAstat-Dx Rise teilnehmen. Zusätzlich wird es eine VR-Demo von QIAstat-Dx Rise geben. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.qiagen.com/us/applications/syndromic-testing/events-and- conferences/eccmid-inspiration Über QIAGEN QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2023 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 6.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. 