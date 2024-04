ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Philips auf 'Neutral' - Ziel 24,70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 19,50 auf 24,70 Euro angehoben. Der Kurssprung verdeutliche die Beseitigung des entscheidenden Belastungsfaktors, schrieb Analyst David Adlington am Montag mit Blick auf die Einigung mit der US-Justiz in der Beatmungsgeräte-Problematik. Die Anleger könnten nun erstmals seit über zwei Jahren wieder den wahren Unternehmenswert der Niederländer taxieren. Adlington hält allerdings einen deutlichen Abschlag gegenüber Siemens Healthineers und GE Healthcare für gerechtfertigt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2024 / 23:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2024 / 00:15 / BST

