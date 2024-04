Chevron - Lehrbuchmäßige Flagge

Der Ölpreis befindet sich weiterhin in einer saisonal günstigen Phase. Genau in diese Periode mit zyklischem Rückenwind fällt ein idealtypischer Ausbruch im Chartverlauf der Chevron-Aktie. Gemeint ist der Sprung über den im Januar 2023 etablierten Abwärtstrend (akt. bei 158,59 USD), wodurch die Kursentwicklung der letzten anderthalb Jahre unter dem Strich als trendbestätigende Flagge interpretiert werden kann (siehe Chart). Neben der Saisonalität sorgen auch eine Reihe von Indikatoren für Rückenwind. Hervorheben möchten wir die Relative Stärke, welche nicht nur nachhaltig über dem Schwellenwert von 1 notiert, sondern gleichzeitig eine Bodenbildung abgeschlossen hat. In diesem Umfeld dürfte die Chevron-Aktie perspektivisch Kurs auf die historischen Hochstände aus den Jahren 2022/23 bei 187,81/189,68 USD nehmen. Die Hochs bei gut 170 USD definieren wichtige Zwischenziele auf dem Weg in diese Region. Als Stop-Loss für neue Longpositionen ist der o. g. ehemalige Abwärtstrend prädestiniert. Eine Absicherung auf dieser Basis gewährleistet gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis (CRV).

Chevron (Weekly)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Chevron

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

