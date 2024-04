EQS-Media / 30.04.2024 / 10:47 CET/CEST



Erfolgreiche Local Productions

(Köln/Amsterdam, 30. April 2024) – Seit mittlerweile mehr als vier Monaten erfreut sich der Kinderfilm „Juf Braaksel en de Magische Ring“, den Splendid Film zusammen mit dem Koproduktionspartner AM Pictures produziert hat, eines enormen Zuschauerzuspruchs. Mit mittlerweile fast 240.000 Besuchern reiht sich die Produktion damit in die erfolgreichen Kinderfilme und Local Productions der Splendid Gruppe in den Benelux-Staaten ein.

Die Realverfilmung nach dem gleichnamigen, bekannten Kinderbuch der niederländischen Autorin Carry Slee begeistert nach wie vor Kinder und Familien in den Niederlanden. Zur Handlung: Lotte und Thijs sind glücklich mit ihrer wunderbaren Lehrerin Fräulein Evi. Alles ändert sich jedoch gewaltig, als das unheimliche Fräulein Braaksel (Juf Braaksel) Schulleiterin wird: Geburtstage werden nicht mehr gefeiert, Handys und Süßigkeiten sind streng verboten und Klassenfahrten werden abgeschafft. Die Kinder müssen sich etwas einfallen lassen, um die böse Juf Braaksel loszuwerden! Ob der Zauberring von Fräulein Evi ihnen dabei helfen kann?

“Juf Braaksel sorgt neben unseren bisherigen Franchises „Misfit“ und der „Slimefilm“-Reihe für Unterhaltung mit bekannten Gesichtern und lokalen Themen für die Zuschauer. Das macht unsere niederländischen Koproduktionen so erfolgreich“, so Thomas Wolff, Geschäftsführer der Splendid Film B.V., der für die Vermarktung der Filme in den Benelux-Staaten verantwortlich zeichnet.

„Seit 2016 ist unsere Konzerngesellschaft Splendid Film B.V. eine echte Erfolgsgeschichte“, so Andreas R. Klein, Vorstand der Splendid Medien AG. „Wir sehen in der (Ko-)Produktion und Vermarktung eigener lokaler Filmrechte ein zunehmendes Potenzial, das wir intensivieren und weiter ausbauen wollen.“

Für 2024 sind weitere Koproduktionen mit verschiedenen Partnern in den Niederlanden geplant. Die Genrebandbreite reicht von einer weiteren Realverfilmung des „Juf Braaksel“-Themas und romantischen Komödien für junge Erwachsene bis hin zu Horrorfilmen. Der lokale Horrorfilm „Jimmy“, eine Koproduktion mit Bloodrave Films, befindet sich derzeit im Dreh.

Splendid Film B.V., Amsterdam, ein Unternehmen der Splendid Gruppe, vertreibt Filme für die niederländischen und belgischen Kinos, für internationale Streamingplattformen wie Netflix und Prime Video sowie für lokale Plattformen wie Pathé Thuis. Darüber hinaus konzentriert sich Splendid Film B.V. auf die Entwicklung, Koproduktion und den Vertrieb niederländischer Filme wie die erfolgreichen „Misfit“ und „Slijmfilm“-Reihen, „K3 Love Cruise“ und „De Dirigent“. Neben einer großen Auswahl an lokalen Inhalten vertreibt Splendid Film B.V. auch internationale Hollywood-Produktionen wie den Oscar-Preisträger „Moonlight“, die Horrorfilm- Sensation „Hereditary“ sowie das Kriegsdrama „Hacksaw Ridge“. Der Erfolg von „Juf Braaksel en de Magische Ring“ wird mit der Produktion eines zweiten Teils der Realverfilmung, die noch in diesem Jahr startet, fortgesetzt.

Die Splendid Medien AG ist ein mittelständisch geprägter, integrierter Medienkonzern, der vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in den Benelux-Ländern agiert. Die Gruppe vermarktet und produziert Filme und Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD und erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung und Synchronisation.

