Original-Research: Sto SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Sto SE & Co. KGaA Unternehmen: Sto SE & Co. KGaA ISIN: DE0007274136 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.04.2024 Kursziel: 260,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) Ergebnis und Cashflow schlagen die Erwartungen - Ausblick erscheint gewohnt vorsichtig gewählt Sto hat gestern die Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 vorgelegt, die besser als erwartet ausfielen. Der Ausblick ist u.E. indes von Vorsicht geprägt. Umsatz in-line, Ergebnis über den Erwartungen: Der Konzernumsatz belief sich in 2023 auf 1.718,0 Mio. EUR (MONe: 1.717,0 Mio. EUR; Guidance: 1.710 Mio. EUR). Der moderate Rückgang zum Vorjahr (-3,9% yoy) ist vor allem auf das Inland (-6,0% yoy) und die hier besonders schwierige Marktentwicklung zurückzuführen, während der Auslandsumsatz unterproportional zurückging (-2,3% yoy) und FX-bereinigt sogar nahezu stabil blieb. Der Auslandsanteil betrug damit 58,3% (+90 BP yoy). Auf Basis einer deutlich verbesserten Rohertragsmarge (53,7%; +290 BP yoy; MONe: 53,1%) erzielte Sto entgegen unserer Erwartungen eine leichte Steigerung der EBIT-Marge auf 7,4% bzw. ein EBIT von 126,5 Mio. EUR (MONe: 119,7 Mio. EUR), das somit im Mittelfeld der Guidance lag (118-143 Mio. EUR). Beflügelt durch das höhere Zinsniveau drehte das Finanzergebnis ins Plus (0,9 Mio. EUR; Vj.: -1,4 Mio. EUR), sodass trotz einer höheren Steuerquote auch der Jahresüberschuss i.H.v. 86,1 Mio. EUR (MONe: 81,8 Mio. EUR) positiv überraschte. Vorsichtiger Ausblick: Für das Gesamtjahr 2024 avisiert Sto im Konzern Erlöse von 1,79 Mrd. EUR und ein EBIT bzw. EBT zwischen 113 und 138 Mio. EUR. Wir erachten die im Vergleich zum Vorjahr um 5 Mio. EUR nach unten verschobene Zielbandbreite für das Ergebnis als konservativ und erwarten nach wie vor eine Margensteigerung in 2024, zumal das Unternehmen für die Folgejahre 2025 (EBT-Marge: 7,6-9,2%) bzw. 2027 (EBT-Marge: 10%) bereits strukturell höhere Margenniveaus in Aussicht stellt. Zwar lag der Umsatz in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres laut Vorstand insb. aufgrund der nasskalten Witterung im Januar sowie einer ggü. dem Vorjahr geringeren Anzahl an Arbeitstagen unter dem Vorjahresniveau sowie unter den Erwartungen, dies sollte laut CFO aber aufgeholt werden können. Hoher Cash-Bestand bietet Optionen: Mit einem sehr starken FCF i.H.v. 19,34 EUR je Aktie (MONe: 15,89 EUR; Vj.: 7,45 EUR) zeigte sich das Geschäftsmodell von Sto in 2023 erneut enorm cash-generativ. Vor diesem Hintergrund stiegen per 31.12. die liquiden Mittel (inkl. Geldanlagen) auf beachtliche 328,8 Mio. EUR, sodass Sto über einen Net Cash-Bestand von rund 134 Mio. EUR verfügt, was auch größere Akquisitionen ermöglichen dürfte. Der zunächst leicht enttäuschende Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau i.H.v. 5,00 EUR je Vorzugsaktie (MONe: 5,50 EUR) dürfte solchen M&A-Überlegungen geschuldet sein. Hochattraktive Bewertung: Wir haben unsere Prognosen für 2024 ff. erhöht und gehen bei einem normalen Witterungsverlauf von profitablem Wachstum aus, sodass wir uns ergebnisseitig am oberen Ende der Guidance-Bandbreite positionieren. Mit Blick auf die Bewertung (KGV 2024e: 11,1x; cash-bereinigt: 7,6x) rangiert Sto aktuell nicht nur mit einem signifikanten Abschlag zur Peergroup (22,4x), sondern auch deutlich unterhalb des schon historisch stets moderaten eigenen Bewertungslevels (-5Y: 12,7x). Fazit: Trotz des ersten Umsatzrückgangs seit der Finanzkrise 2009 konnte Sto in 2023 überzeugende Ergebnisse abliefern und stellt für 2024 bereits wieder Wachstum in Aussicht. Wenngleich der Ausblick ergebnisseitig auf den ersten Blick vorsichtig anmutet, überzeugt das Unternehmen u.E. fundamental auf ganzer Linie. Wir halten die aktuelle Bewertung auch im Peergroup-Vergleich für ungerechtfertigt niedrig und sehen trotz der jüngsten Kursbelebung noch viel Luft nach oben. Folglich bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 260,00 EUR. 