EQS-Adhoc: Voltabox AG (künftig: Voltatron AG) erwirbt GMS Electronic Vertriebs GmbH gegen Geldleistung und Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung; Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: Voltabox AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung

Voltabox AG (künftig: Voltatron AG) erwirbt GMS Electronic Vertriebs GmbH gegen Geldleistung und Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung; Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025



29.07.2025 / 16:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Voltabox AG (künftig: Voltatron AG) erwirbt GMS Electronic Vertriebs GmbH gegen Geldleistung und Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung; Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Paderborn, 29. Juli 2025 – Die Voltabox AG, künftig als Voltatron AG firmierend, (DE000A2E4LE9, „Gesellschaft“) hat heute einen Kaufvertrag mit der Gebhart Holding GmbH mit Sitz in Jockgrim über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der GMS Electronic Vertriebs GmbH mit Sitz in Jockgrim(„GMS“), unterzeichnet. Die GMS ist seit mehr als 25 Jahren im Markt aktiv und auf den internationalen Vertrieb elektronischer Bauteile und Geräte für Anwendungen in der Medizintechnik, Veranstaltungstechnik, Industrie, Automation sowie Netzwerk- und Kommunikationstechnik spezialisiert. Die GMS erzielte im Geschäftsjahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von rund 19 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro (jeweils nach HGB).

Die Transaktion steht im Zusammenhang mit der angekündigten M&A-Wachstumsstrategie der Gesellschaft und stellt eine Erweiterung der bisherigen, primär auf die Entwicklung und Produktion fokussierten Wertschöpfungskette der Gesellschaft dar.

Der Erwerb der GMS erfolgt gegen Zahlung einer Geldleistung sowie gegen Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft aus einer Sachkapitalerhöhung an die Gebhart Holding GmbH, wobei die Geldleistung rund drei Viertel und die neuen Aktien rund ein Viertel der gesamten Gegenleistung ausmachen. Zu diesem Zweck beabsichtigt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft unter (teilweiser) Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 von 21.063.073,00 Euro um 1.324.224,00 Euro auf 22.360.297,00 Euro durch Ausgabe von insgesamt 1.324.224 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Sacheinlage in Form der Einbringung sämtlicher Geschäftsanteile der GMS zu erhöhen. Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie mit Gewinnbezugsrecht ab Beginn des Geschäftsjahres 2025 ausgegeben (die „Neuen Aktien“). Zur Zeichnung der Neuen Aktien wird unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der übrigen Aktionäre die Gebhart Holding GmbH zugelassen, die in Form einer sog. gemischten Sacheinlage sämtliche Geschäftsanteile an der GMS in die Gesellschaft einbringt.

Im Zusammenhang mit der Durchführung der vorgenannten Transaktion hat der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst. Unter Berücksichtigung einer anteiligen Konsolidierung der GMS – erstmals voraussichtlich ab dem 1. August 2025 – sowie auf Basis der Planzahlen der GMS erwartet der Vorstand nunmehr einen Konzernumsatz der Gesellschaft aus fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von 23 bis 26 Mio. Euro. Daneben erwartet der Vorstand aus den nicht-fortgeführten Geschäftsbereichen Umsatzerlöse von rund 1,6 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2025. Die bisherige Prognose sah einen Konzernumsatz zwischen 15 und 20 Mio. Euro vor.

Wie bereits kommuniziert, führt die Veräußerung des Geschäfts mit Hochvolt-Batterien (zuvor Teil des Geschäftsbereichs VoltaMobil) zu einem außerordentlichen einmaligen positiven Ergebniseffekt von 2,6 Mio. Euro aus den gem. IFRS 5 nicht-fortgeführten Geschäftsbereichen. Das EBITDA1 aus fortgeführten Aktivitäten wird im Gesamtjahr infolge der anteiligen, ab dem 1. August 2025 geplanten Konsolidierung der GMS nunmehr zwischen 1 und 1,5 Mio. Euro (zuvor: 0 bis 1 Mio. Euro) erwartet.

1 Die Gesellschaft verwendet die Kennzahl EBITDA als alternative Leistungskennzahl (Alternative Performance Measure, APM). Das EBITDA ist keine in den IFRS-Standards definierte Leistungskennzahl. Die Definition des EBITDA als Betriebsergebnis vor Ertragsteuern, Finanzergebnis, planmäßigen Abschreibungen und Wertminderungen sowie Wertaufholungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (siehe hierzu Seite 34f. des Geschäftsberichts der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024) der Gesellschaft ist möglicherweise mit ähnlich bezeichneten Leistungskennzahlen und Angaben anderer Unternehmen nicht vergleichbar.



- ENDE DER INSIDERINFORMATION -

Über die Voltabox AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein technologiegetriebener Anbieter von Batteriesystemen und komplexen Elektroniklösungen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt elektronische Baugruppen, Komponenten und Komplettsysteme, die u.a. in der Batterie- und Energiespeicherbranche, lebenserhaltenden Medizintechnik, Maschinenbau, industriellen Mess- und Steuerungstechnik, IoT-Lösungen sowie Veranstaltungstechnik zum Einsatz kommen.

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Stefan Westemeyer

Telefon: +49 160 951 287 54

E-Mail: investor@voltabox.ag

Ende der Insiderinformation

29.07.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2175720 29.07.2025 CET/CEST