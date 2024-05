Dünne Liquidität | Lahmende Konsumenten | Tech-Ergebnisse unzureichend fest

Der Gegenwind an der Wall Street hält an, belastet durch mehr Zeichen, dass US-Verbraucher zunehmend auf die Bremse treten. Wir sehen das bei McDonald’s und noch deutlicher bei den miserablen Quartalszahlen von Starbucks. Die Wall Street wird stark darauf achten, ob die Zeichen einer abkühlenden Wirtschaft zunehmen. Hier liegt im Vergleich zur Entwicklung der Zinspolitik die für den Aktienmarkt größere Gefahr. Im Tech-Sektor fallen die Zahlen und Aussichten nicht wirklich schlecht aus, können aber die hohen Erwartungen des Marktes nicht erfüllen. Ergebnisse und Aussichten, die nur leicht über den Erwartungen liegen oder die Ziele nur treffen, werden als Enttäuschung gesehen. In das Lager fallen die Aktien von AMD und Supermicro. Amazon profitiert von den soliden Zahlen, wobei die Aussichten gemessen am Mittelwert leicht unter den Zielen liegen. Star des Tages sind die Aktien von Pinterest, die von den durch und durch guten Zahlen und Aussichten profitieren.



00:00 Intro

00:20 Notenbanktagung | Live-Stream

00:58 Anleihemarkt | Zinssenkungen | Yen

03:44 Rezession unwahrscheinlich?

04:44 Stagflation? | Verbrauchervertrauen | PMI | Fazit

06:05 Dünne Liquidität | Lahmende Konsumenten

07:40 Ergebnisse Tech-Sektor

09:22 Amazon

11:50 AMD

13:45 Super Micro | Pinterest

16:05 Starbucks | Estée Lauder | ULTA Beauty

19:25 Caesars Entertainment | Mastercard | CVS Health | Clorox

20:24 Mondelez | Pfizer

22:22 Viking Holdigs IPO | Norwegian Cruise

22:51 Danke, Patrick Dewayne



