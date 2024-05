Henkel setzt sich größere Ziele 2024 - Konsumsparte legt wieder zu - Kurssprung

Der Konsumgüterkonzern Henkel will wegen der anziehenden Geschäfte in seiner Konsumsparte 2024 eine Schippe drauflegen. Organisch dürfte der Gesamtumsatz gegenüber dem Vorjahr nun um 2,5 bis 4,5 Prozent zulegen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Freitag in Düsseldorf mit. An beiden Enden der Spanne entspricht das einen halben Prozentpunkt mehr als bislang. Beim organischen Wachstum klammert Henkel Effekte wie Übernahmen, veränderte Wechselkurse sowie das Geschäft in Russland und die Hochinflation in der Türkei aus. Die Aktie legte als Dax-Spitzenreiter zuletzt um mehr als vier Prozent zu.

Auch die Profitabilität dürfte nun mit 13,0 bis 14,0 Prozent etwas größer ausfallen als bislang (12,0 bis 13,5 Prozent). Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) soll bei konstanten Wechselkursen um 15 bis 25 Prozent zulegen. Bisher wollte Unternehmenschef Carsten Knobel hier 5 bis 20 Prozent mehr.

Der Erlös des ersten Quartals fiel nach vorläufigen Erkenntnissen von 5,6 Milliarden Euro im Vorjahr auf nun rund 5,3 Milliarden Euro. Organisch sei der Umsatz um 3,0 Prozent gestiegen. Beim Gesamterlös entwickelte sich Henkel damit etwas schlechter als im Durchschnitt von Analysten erwartet, während das Plus aus eigener Kraft besser ausfiel.

Weitere Einzelheiten will Henkel am nächsten Mittwoch bekanntgeben.