MSCI World, US-Nebenwerte, Europa - was gehört jetzt ins ETF-Depot? | Börse Stuttgart | Invest 2024

► Darum geht's im Video: Am Rande der Finanzmesse Invest 2024 sprechen Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Sophia Wurm (State Street Global Advisors) über ETFs und ihre Rolle bei der Diversifizierung. Sie blicken auf die US-Wirtschaft sowie die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl und die ETF-Expertin verrät, warum US-Nebenwerte aktuell so spannend sind.



Timestamps:

00:20 ► MSCI World - the one and only?

01:34 ► US-Wirtschaft - überraschend stark, aber...

02:59 ► Zinssenkungen voraus?

03:58 ► US-Wahl und mögliche Auswirkungen auf die Börse

04:54 ► Europäische vs. US-Aktien

06:10 ► Verabschiedung



