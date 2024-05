Aktien New York: Indizes behaupten Gewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben zum Start am Dienstag leicht zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial stand mit 0,10 Prozent im Plus bei 38 891,57 Punkten. Der zuletzt besser gelaufene technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 notierte mit plus 0,09 Prozent auf 18 109,56 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,17 Prozent auf 5189,36 Zähler zu.

Erneut könnten im Verlauf Aussagen weiterer Mitglieder der US-Notenbank Fed zu Inflation und Zinsen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Im Blick stehen außerdem Übernahmespekulationen um den Fitnessgeräte-Spezialisten Peloton und einige Unternehmenszahlen, etwa vom Unterhaltungskonzern Walt Disney . Während Peloton nach oben sprangen, rutschten Disney deutlich ab./ajx/he