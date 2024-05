Dax-Widerstand: 18.250 18.570 Dax-Unterstützung: 18.000 17.900

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung lautete wie folgt:

Währen die US-Indizes am vergangenen Freitag ordentliche Gewinne verbuchen konnten hielten sich die Zugewinne im deutschen Leitindex eher in Grenzen zum Wochenschluss. Diese Diskrepanz könnte nun zum Start in die neue Handelswoche zumindest teilweise kompensiert werden. Aus charttechnischer Sicht hat der Index kurzfristig weitere Erholungspotenzial bis in den Bereich um 18.200 Punkte.

Der Dax brachte die gestern avisierte Aufwärtsbewegung und legte in den vergangenen 24 Stunden mehr als 250 Punkte zu ausgehend vom gestrigen Tagestief. Die 18.200-Punkte-Marke wurde locker erreicht.

Dax-Ausblick:

Im Bereich um 18.250 Punkte ist zunächst mit moderater Gegenwehr der Verkäuferseite zu rechnen. Kann der Dax sich allerdings in den kommenden Handelsstunden oberhalb der 18.250er Marke etablieren, wäre ein erneuter Anlauf an das bisherige Allzeithoch von Anfang April zu favorisieren.

Erst ein Stundenschlusskurs unterhalb von 17.900 Punkten bringt den Bären wieder Oberwasser aus charttechnischer Sicht, bis dahin ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig weiter aufwärts im Dax.

Quelle: Tradingview

