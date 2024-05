Disney Zahlen unter Erwartungen | Abonnentenzahlen steigen langsamer

Am Dienstag legt Disney das Zahlenwerk für das abgelaufene Quartal offen. Der Gewinn je Aktie ist mit 1,21 US $ über den Erwartungen ausgefallen. Die Aktie verliert dennoch, denn die Zahl der Streaming Abonnenten bleiben mit 153,6 Millionen hinter den Erwartungen zurück. Zudem sind die Erlöse aus dem linearen TV und die damit verbundenen Werbeeinnahmen stärker gesunken als angenommen.

Die Aktie verliert vorbörslich an Boden und testet die Unterstützung bei 110 $.



