Martin bespricht heute folgende Werte: Elmos Semiconductor, TeamViewer, Hensoldt, Siemens Healthineers, Deutsche Post, Heidelberg Materials, Zalando, Infineon, BioNTech, Berkshire Hathaway, Hims & Hers und Palantir.

Ein versöhnliches Umfeld für Aktien lässt die Indizes in den letzten Tagen wieder deutlicher ansteigen. Heute schieben die Aktien von Infineon und Zalando den Dax an, die beide nach Zahlen stark gesucht sind. Martin gibt eine Einschätzung ab, wie es hier weitergehen kann. Nicht so schön ist dagegen die Reaktion der Anleger auf die nachbörslichen Zahlen von Palantir ausgefallen. Die Vorschusslorbeeren in Höhe von +acht Prozent vom Haupthandel wurden nachbörslich komplett wieder abgegeben. Jetzt lieber schnell verkaufen?