MSCI Emerging Markets - Verlorene Dekade vor dem Ende?

Während die internationalen Aktienmärkte, allen voran die amerikanischen Auswahlindizes, oftmals von einem Hoch zum nächsten eilten, hatte der MSCI Emerging Markets in der letzten Dekade einen schweren Stand. So notiert das Schwellenländerbarometer unter dem Strich auf dem Niveau von 2010. Doch aus charttechnischer Sicht sendet der MSCI EM derzeit ein echtes Lebenszeichen. Schließlich folgte auf die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 995 Punkten) jüngst der Abschluss einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation (siehe Chart). Entsprechend kann die Kursentwicklung der letzten zwei Jahre letztlich als untere Umkehr interpretiert werden. Die beschriebene Trendwende wird dabei von verschiedenen konstruktiven Indikatorsignalen begleitet. Hervorheben möchten wir den Aroon und den MACD – beide Trendfolger können mit synchronen Einstiegssignalen aufwarten. Aus der Höhe der o. g. S-K-S-Formation ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 200 Punkten - perspektivisch ausreichend, um die Hochs der Jahre 2011 und 2018 bei 1.212/1.279 Punkten wieder in den Fokus zu rücken. Ein Stopp auf Basis der Nackenlinie der Trendwendeformation (akt. bei 1.044 Punkten) gewährleistet gleichzeitig ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis (CRV).

MSCI Emerging Markets (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart MSCI Emerging Markets

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.