Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend im Plus - Budapest mit Verlusten

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Montag mehrheitlich höher geschlossen. Klar nach oben ging es vor allem mit den Aktienkursen in Moskau und Warschau, während der Handelsplatz in Budapest im Minus schloss.

In Prag legte der PX um 0,52 Prozent auf 1558,18 Punkte zu. Unterstützung für den tschechischen Leitindex lieferten vor allem die Zuwächse beim Energieunternehmen CEZ in Höhe von 1,6 Prozent. Im Finanzbereich verloren die Papiere der schwergewichteten Erste Group 0,8 Prozent.

Der Budapester Bux gab um 0,41 Prozent auf 68 917,55 Zähler nach. Belastet wurde der ungarische Leitindex zum Wochenauftakt von der OTP-Bank-Aktie . Die Titel verloren als umsatzstärkster Wert 0,9 Prozent. Bei der Mol-Aktie gab es ein Minus von 0,4 Prozent.

Am Warschauer Aktienmarkt schloss der Wig-20 0,95 Prozent höher bei 2547,10 Punkten. Der breit gefasste Wig gewann 1,02 Prozent auf 87 387,58 Einheiten. CCC schlossen nach dem 23-Prozent-Kursfeuerwerk zum Wochenausklang nun prozentual unverändert. PKP Cargo verbuchten ein Plus von 7,9 Prozent.

Die Moskauer Börse zeigte sich deutlich höher. Der russische RTS-Index legte um 1,31 Prozent auf 1193,46 Punkte zu./ste/sto/APA/edh/he