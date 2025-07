Intesa Sanpaolo verdient mehr als gedacht - Aktie legt zu

TURIN (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo sieht sich nach überraschend guten Geschäften auf Kurs zu ihrem geplanten Jahresgewinn von deutlich über neun Milliarden Euro. Im zweiten Quartal verdiente die Bank 2,6 Milliarden Euro und damit knapp sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie sie am Mittwoch in Turin mitteilte. Damit übertraf das Institut auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. An der Börse wurden die Neuigkeiten zur Mittagszeit mit einem Kursplus von rund zwei Prozent belohnt.

Nach den ersten sechs Monaten steht bei Intesa Sanpaolo nun ein Überschuss von 5,2 Milliarden Euro zu Buche und damit deutlich mehr als die Hälfte des anvisierten Jahresgewinns.

Im zweiten Quartal bekam Intesa Sanpaolo zwar die gesunkenen Leitzinsen zu spüren: Der Zinsüberschuss sank im Jahresvergleich um knapp sechs Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Allerdings legte der Provisionsüberschuss zu, und andere Geldanlagen spülten mehr in die Kasse. Dadurch wuchsen die gesamten Erträge um rund zwei Prozent auf knapp sieben Milliarden Euro. Zudem hielt die Bank ihre Betriebskosten konstant und legte etwas weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurück./stw/mne/jha/