Marktgespräch am 13.05.2024: Lothar Albert & André Stagge

Dieses Mal geht es um den rein verbalen Content im Gespräch mit André Stagge, der "das große Bild" zur weltweiten Finanzsituation gezielt zusammenfasst, und dabei alle wichtigen Themen mit behandelt: die schwachen Makro-Daten in den USA und in Europa, den S&P 500, der vor seinem Allzeithoch steht, die steigende Verschuldungsrate in Kombination mit steigender Inflation und steigenden Kosten bei geringem Wachstum. Dies, und noch viel mehr, im Schatten von Chinas Wirtschaft, die sich im Wachstum befindet, sind die spannenden Inhalte, die das heutige Interview besonders sehenswert machen.

Neben diesen theoretischen Hintergründen gibt es auch konkrete Tipps, so zum Beispiel, warum es sich lohnt, von Aktien auf Anleihen zu wechseln bzw. die eigene Portfolio-Beimischung in diesem Sinne attraktiver zu gestalten.

Lothar Albert spricht zudem das 25-jährige Bestehen des TradeCenters von Lang & Schwarz an, das ein Grund zum Feiern ist. Zu diesem Anlass gibt es übrigens tolle Preise zu gewinnen! Hierzu folgen auf den Social-Media-Kanälen in Kürze weitere Informationen.

