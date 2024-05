Wall Street hofft auf abkühlende Inflation

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die Nachrichtenlage am Montag ist sowohl an der Wirtschafts- wie auch an der Ertragsfront dünn. Tencent Music Entertainment konnte vorbörslich die Ertragsziele der Wall Street schlagen und tendiert freundlich. Außerdem wird um 17 Uhr MEZ das Konsumentenvertrauen der Notenbank von. New York gemeldet. Nach dem enttäuschenden Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan, wird sich die Wall Street auf diese Daten fokussieren. Diese Woche wird ab Dienstag deutlich an Schwung gewinnen. Vor allem der Mittwoch wird mit den April-Verbraucherpreisen und Einzelhandelsumsätzen bewegt sein.



00:00 Intro

00:28 Überblick

01:20 Inflationsdaten China | Bank of Japan

02:15 Konsumentenvertrauen | Goldlöckchen-Szenario

04:15 Berichtssaison Q1 | S&P - Ertragswachstum

06:33 Gewinnschätzungen S&P | Erwartungshaltung

08:22 Inflationserwartungen

10:15 Aussagen Goldman & Morgan Stanley | Einzelhandel

13.05 Ausblick | China Aktienmarkt (u.a. Alibaba, Baidu)

14:18 KI: OpenAI, Google, Apple

15:58 Arm, Nvidia, AMD, Texas Instruments, Intel, Micron

17:30 Cisco | SolarEdge | Gamestop

19:18 McDonald’s | Disney

20:15 Russell 2000



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www. markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke