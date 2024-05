ROUNDUP: Cancom startet mit Zuwächsen ins Jahr - Prognose bestätigt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom ist mit Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. Während sich das internationale Geschäft und dabei insbesondere die Österreich-Tochter positiv entwickelte, bekam das Unternehmen hingegen in Deutschland die Zurückhaltung etwa der öffentlichen Hand zu spüren. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern und erwartet im Verlauf bessere Geschäfte.

Der Aktienmarkt nahm die Aussagen am Dienstag freundlich auf und schickte das Papier nach oben. Der Kurs der im SDax notierten Aktie legte am Vormittag um rund sieben Prozent zu. Damit schaffte das Papier für den Jahresverlauf ein kleines Plus.

Der Umsatz stieg im ersten Quartal um fast 39 Prozent auf 440,6 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte von 24,1 auf 30,4 Millionen Euro zu.

Dank des Beitrags der Cancom Austria Gruppe legte das internationale Geschäft bei Umsatz und Profitabilität im Vergleich zum Vorjahresquartal stark zu. In Deutschland machte sich hingegen das schwierige wirtschaftliche Umfeld bemerkbar. Kleinere und mittlere Kunden sowie öffentliche Auftraggeber hielten sich zurück, Umsatz und Ergebnis gingen in dem Bereich zurück.

Cancom sei gut in das Jahr gestartet, kommentierte Konzernchef Rüdiger Rath die Zahlen. Die Nachfrage im internationalen Geschäft nach den Fokusthemen der Gruppe, insbesondere Security & Networking sowie Künstliche Intelligenz (KI) sei weiter gut. Insgesamt entspricht das Auftaktquartal Cancom zufolge den Prognosen. Wichtig werde die zweite Jahreshälfte, erklärte Rath.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Nachfrage im Jahresverlauf anziehen und Cancom über dem Niveau des IT-Marktes wachsen wird. Dabei dürften den Münchnern anlaufende Ersatzzyklen bei Hardware, steigende Anforderungen an IT-Landschaften sowie der durch KI-Lösungen getriebene Investitionsbedarf in die Karten spielen.

Die Jahresprognose bekräftige Cancom daher. So dürfte der Umsatz 1,75 bis 2,0 Milliarden Euro erreichen und das operative Ergebnis (Ebitda) 130 bis 155 Millionen Euro erreichen./nas/mis/stk