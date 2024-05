Talanx denkt erst im Herbst an Anhebung der Prognose

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Trotz eines fulminanten ersten Quartals will der Versicherungskonzern Talanx seine Gewinnprognose für das laufende Jahr nicht vor dem Herbst anheben.

Auch im Sommer sei damit noch nicht zu rechnen, machte Finanzvorstand Jan Wicke am Mittwoch in Hannover klar: "Das dritte Quartal ist die Hurrikan-Saison - da passieren die Großschäden." Zudem wolle Talanx die Gelegenheit nutzen, um am Kapitalmarkt höhere Zinsen "einzuloggen", was mit dem Verkauf weniger rentabler Anlagen verbunden sei. Der Nettogewinn werde aber 2024 deutlich über den angepeilten 1,7 Milliarden Euro liegen, fügte er hinzu. "Da bin ich sehr zuversichtlich." Im ersten Quartal war der Gewinn dank der jüngsten Zukäufe in Brasilien und geringer Großschäden um 35 Prozent auf 572 Millionen Euro nach oben geschnellt.

Wicke sprach von einem "außerordentlich guten" Quartal. Das Auslandsgeschäft mit Privatkunden war hinter der dominierenden Rückversicherer-Tochter Hannover Rück mit einem Beitrag von 120 (Vorjahr: 75) Millionen Euro die zweitprofitabelste Sparte von Talanx. Der Versicherungsumsatz der Sparte schnellte nach der Übernahme des Brasilien-Geschäfts von Liberty Mutual im November um 45 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Das trieb die Erlöse in der Erstversicherung insgesamt um 23 Prozent nach oben - aus eigener Kraft wären es elf Prozent gewesen. Fast die Hälfte des Geschäfts kommt inzwischen aus Südamerika.

Im Konzern stieg der Versicherungsumsatz um neun Prozent auf 11,7 Milliarden Euro. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 90,9 von 93,5 Prozent. Die Talanx-Aktie legte am Mittwoch um 2,1 Prozent auf 69,90 Euro zu.

