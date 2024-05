EQS-News: A.S. Création mit verhaltenem Start ins Geschäftsjahr 2024

EQS-News: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Quartals-/Zwischenmitteilung

A.S. Création mit verhaltenem Start ins Geschäftsjahr 2024



16.05.2024 / 14:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach

(ISIN DE000A1TNNN5)

A.S.Création mit verhaltenem Start ins Geschäftsjahr 2024.

Heute fand die heutige Hauptversammlung der A.S. Création Tapeten AG statt, die als virtuelle Veranstaltung abgehalten wurde.

Keine Dividende für das Jahr 2023

Vor dem Hintergrund des schwierigen Geschäftsjahres 2023, das mit einem Verlust endete, beschloss die Hauptversammlung, für das vergangene Geschäftsjahr keine Dividende auszuschütten. Der Aufsichtsratsvorsitzende, Jörn Kämper, dankte allen Beschäftigten von A.S. Création für ihr großes Engagement im zurückliegenden Geschäftsjahr. Vorstand und Aufsichtsrat wurden seitens der Hauptversammlung mit großer Mehrheit entlastet.

Schwieriger Start ins Geschäftsjahr 2024

In der Hauptversammlung präsentierte der Vorstand die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2024, dessen gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen von einem erneuten Rückgang der privaten Konsumausgaben gekennzeichnet waren. Unter diesen ungünstigen Bedingungen verzeichnete A.S. Création in den ersten drei Monaten 2024 einen Rückgang der Konzernumsätze um 9,5 % von 36,6 Mio. € im Vorjahr auf 33,1 Mio. € im Berichtszeitraum.

Für die ersten drei Monate 2024 weist A.S. Création einen operativen Gewinn in Höhe von 0,1 Mio. € aus, während im Vorjahreszeitraum ein operativer Gewinn in Höhe von 0,4 Mio. € erreicht werden konnte. Wesentlicher Grund für diesen Ergebnisrückgang ist das unbefriedigende Umsatzniveau im ersten Quartal 2024. Trotz des Rückgangs des operativen Ergebnisses lassen sich positive Aspekte erkennen. Die Rohertragsmarge konnte weiter verbessert werden und lag in den ersten drei Monaten 2024 bei 50,2 % (Vorjahr: 48,0 %). Getragen wurde die erfreuliche Entwicklung insbesondere von der Fokussierung der Produkt- und Vertriebspolitik auf margenstärkere Sortimentsteile, der erfolgreichen Umsetzung der Restrukturierungsprojekte sowie leicht gesunkenen Rohstoff- und Energiepreisen. Damit zeigt die veränderte strategische Ausrichtung, mit der A.S. Création im Geschäftsjahr 2024 zurück in die Gewinnzone geführt werden soll, erste positive Auswirkungen.

Vorstand hält an Prognose für 2024 fest

Auf Basis der Prognosen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2024 ist der Vorstand in seiner Planung für 2024 von einem weiteren Geschäftsjahr ausgegangen, das durch ein für A.S. Création nachteiliges konjunkturelles Umfeld geprägt sein wird. Die gesamtwirtschaftliche Lage und die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2024 haben diese Einschätzung bestätigt. Dennoch sieht der Vorstand zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Veranlassung, die Planung für das Gesamtjahr 2024 zu revidieren. Daher hält der Vorstand an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest. Diese sieht für das Geschäftsjahr 2024 ein Umsatzniveau zwischen 110 Mio. € und 130 Mio. € und ein operatives Ergebnis zwischen -1 Mio. € und +3 Mio. € vor.

Gummersbach, 16. Mai 2024

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand



Für Rückfragen:

Laura Balzer, Investor Relations, Telefon +49-2261-542 473, E-Mail: laura.balzer@as-creation.de

Die vollständige Zwischenmitteilung liegt für Sie bereit: Sie können sie entweder abrufen über

https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/zwischenberichte oder unter folgender Adresse anfordern: A.S. Création Tapeten AG, Frau Meixner, Südstr. 47, D - 51645 Gummersbach,

Telefon +49-2261-542 410, E-Mail: investor@as-creation.de

16.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG Südstraße 47 51645 Gummersbach Deutschland Telefon: +49 22 61 54 2-0 Fax: +49 22 61 54 2-3 04 E-Mail: investor@as-creation.de Internet: http://www.as-creation.de ISIN: DE000A1TNNN5 WKN: A1TNNN Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1905121

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1905121 16.05.2024 CET/CEST